Долгов у Ярославля стало больше

В Ярославле вовсю готовят бюджет на будущий год, подводя итоги этого. К сожалению, они нерадостные: город погряз в кредитах.

— Негативное влияние оказывает кредиторская задолженность, которая может вырасти к концу года до 800 миллионов рублей, и существенный размер муниципального долга — 6,9 миллиарда рублей, — отчитался директор департамента финансов мэрии Ярославля Андрей Данц. — В силу влияния внешних и внутренних факторов в текущем году доходная часть бюджета недополучит 385 миллионов рублей. Основными причинами стало оформление в федеральную собственность земли, предоставленной в аренду, и изменение спроса на муниципальное имущество.



Важно, в прошлом году дефицит бюджета на 2018-й планировали не более 6,845 миллиарда рублей. Кроме того, на годовое обслуживание долгов город тратит 700 миллионов рублей. Прогнозные цифры бюджета на будущий год выглядят так — 6,93 миллиарда рублей по доходам и расходам. Мэрия хочет выйти на бездефицитный бюджет в отличие от всех предыдущих лет. Бюджет на 2018 год принимали с дефицитом в 350 миллионов рублей.