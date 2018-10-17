Центр Ярославля обесточили: какие улицы погрузились в кромешную тьму
17 октября 2018 18:45
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Сегодня после 18:30 часов вечера центр Ярославля погрузился в кромешную тьму. Обесточенными оказались улицы Ушинского, Комсомольская, Первомайская, Трефолева и другие в историческом центре города. Свет пропал на уличных фонарях и частично в жилых домах. Горят лишь вывески рекламы и фары машин.
— Произошла авария на сетях уличного освещения, — объяснили в единой дежурно-диспетчерской службе мэрии Ярославля. — Бригада работает, скоро свет будет.
Фото: Михаил Контуев
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