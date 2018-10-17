Некоторые ярославцы удивились, увидев такую растяжку

Ярославцы заметили на Волжской набережной возле памятника Некрасову растяжку с надписью «С днём города, дорогие калиновчане» и людей с плакатами «Наш мэр Савел Прокофьевич Дикой» в руках.



— Куда я попал? — в шутку удивился ярославец Дмитрий Салихов.



Оказалось, что Ярославль в Калинов переименовали киношники. Здесь снимают фильм по пьесе Александра Островского «Гроза».



Режиссер Григорий Константинопольский снимает кино не для массового проката, а для фестивальных показов. Действие пьесы, взятой за основу нового фильма, перенесли в наши дни.



Недавно киношники устроили в Ярославле другую акцию с конной полицией. Тогда люди тоже удивлялись, когда их пытались оштрафовать за парковку на лошадином месте сотрудники неведомого ведомства в непонятной форме.

