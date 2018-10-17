Дерзкие грабители подрались с персоналом магазина

Налётчиков на продуктовый магазин до сих пор не нашли. Поэтому полиция просит помощи у ярославцев.



Грабители повели себя дерзко: зашли в магазин, расположенный в Ярославском районе, и, не скрывая лиц, попытались вынести товар. Они просто хватали то, что попадалось на полках. Их увидели сотрудники магазина. Они остановили воришек, завязалась драка, к которой подключилась уборщица. Женщина побила грабителей продуктовой корзинкой, после чего они вынуждены были пуститься в бегство.

— К нам поступило обращение от работников магазина. В настоящее время устанавливаются лица, совершившие это преступление. Если вы что-то знаете, просьба сообщить по телефону 73-10-50 на условиях анонимности, — уточнили в УМВД по Ярославской области.



Также все очевидцы произошедшего могут обратиться в нашу редакцию. Связаться с нами можно через личные сообщения в группе «ВКонтакте» или через электронную почту Написать письмо .

