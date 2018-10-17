А вы готовы выйти на улицы и помогать полиции следить за порядком?

Власти всеми силами заманивают жителей Ярославля в ряды добровольной народной дружины. Придумали даже, как и чем стимулировать дружинников. Приглашения вступать в ряды добровольных помощников полиции разослали по предприятиям города. Но желающих выходить на улицы в свободное время оказалось немного.



— Возраст наших работников не позволяет создать добровольную народную дружину, — ответили в «Ярлифте» на предложение от мэрии Ярославля.

То же самое ответили в муниципальной компании «Волна», обслуживающей городские бани. Работницы этих предприятий вряд ли смогут быть полезными в охране общественного порядка. В ПАТП-1 Ярославля заявили, что у предприятия нет денег, чтобы стимулировать работников выходить в свободное время на улицы. А вот общество ветеранов спецназа «Штурм» отозвалось — там уже собирают свою народную дружину, члены которой будут выходить на поиски людей и помогать полиции по мере возможности. Согласились также и работники «Яргорэлектротранса», видимо, кондуктора и водители отправятся защищать общественный порядок в городе.

Члены народной дружины обязуются добровольно выходить на поиски людей и охрану общественного порядка

Премируем и дадим путёвку в санаторий



В департаменте территориальной безопасности мэрии Ярославля придумали, как стимулировать ярославцев вступать в народную дружину. По идеальному плану чиновников выплачивать премии за работу дружинникам должны их работодатели. Но власти готовы подумать о том, чтобы найти на это деньги в бюджете.



Например, выплачивать премию лучшему дружиннику, которого определят на городском конкурсе, или давать путёвку в санаторий.



— Путёвка в санаторий «Ясные зори» на льготных условиях может быть предоставлена не больше чем двум членам добровольной народной дружины в течение года, — уточняется в предложении департамента.

А самым активным дружинникам предлагают оформлять бесплатно проездной и раз в год благодарить денежной премией — до десяти тысяч рублей (правда, вручать такую планируют максимум 20 дружинникам).



О том, как стать дружинником и зачем это нужно, мы решили узнать у первого заместителя директора департамента территориальной безопасности мэрии Вячеслава Острикова, который ответственен за эту сферу.



— Откройте «Википедию» и посмотрите, что такое народная дружина, — ответил Остриков.



Ну нам-то не лень, мы открыли.

«Википедия» более любезно сообщает, что добровольная народная дружина — это организация, оказывающая помощь государственным правоохранительным органам в охране общественного порядка, охране государственной границы на уровне предприятия, коллективного хозяйства, домоуправления, улицы или села. В СССР дружины имели статус общественных самодеятельных организаций, их задачами являлись борьба с преступностью, помощь пограничным войскам в охране государственной границы, предупреждение и пресечение нарушений общественного порядка и проведение воспитательной работы с населением в содействии с государственными органами. Дружины получали помощь со стороны государства, комсомольских, партийных и профсоюзных организаций.

Что такое дружина, мы, конечно, поняли, но почему в городе возникла подобная необходимость при наличии целого управления внутренних дел и Росгвардии, осталось пока непонятным. Редакция выражает надежду на более развернутый ответ городских властей, собирающихся пустить на это дело бюджетные деньги.