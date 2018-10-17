Тело пропавшего несколько дней назад ярославца нашли в морге
17 октября 2018 14:59
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В Ярославле пропавшего мужчину нашли мёртвым. 46-летний Дмитрий Петров ушёл из дома 12 октября. Вчера его брат обратился за помощью к волонтёрам «ЯрСпаса». Волонтёры вывесили ориентировку. А сегодня им сообщили печальную новость.
— Нам позвонили из морга больницы № 9, сказали, что тело мужчины у них, — рассказали волонтёры «ЯрСпаса».
Как сообщил источник, близкий к правоохранительным органам, смерть, вероятнее всего, носит некриминальный характер.
Ранее мы писали о том, что мёртвым нашли пропавшего велосипедиста.
Фото: «ЯрСпас»
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