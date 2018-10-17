Мужчина ушёл из дома 12 октября

В Ярославле пропавшего мужчину нашли мёртвым. 46-летний Дмитрий Петров ушёл из дома 12 октября. Вчера его брат обратился за помощью к волонтёрам «ЯрСпаса». Волонтёры вывесили ориентировку. А сегодня им сообщили печальную новость.



— Нам позвонили из морга больницы № 9, сказали, что тело мужчины у них, — рассказали волонтёры «ЯрСпаса».



Как сообщил источник, близкий к правоохранительным органам, смерть, вероятнее всего, носит некриминальный характер.



Ранее мы писали о том, что мёртвым нашли пропавшего велосипедиста.