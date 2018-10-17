За ярославцами будут следить пристальнее

Прокуратура обязала мэрию Ярославля найти миллионы рублей на сотни камер видеонаблюдения, которые необходимо развесить по городу. Иначе, по мнению прокурора города, власти недостаточно хорошо противодействуют терроризму.

207 камер необходимо повесить в учреждениях культуры города, а видеозаписи с них хранить не меньше 30 суток. Ещё 23 камеры нужны на спортивных объектах — ФОКах, бассейнах и других площадках. Кстати, сейчас в театрах, музеях, выставочных залах Ярославля установлено уже 317 камер.

— В управление департамента финансов мэрии Ярославля поступило письмо о дополнительной потребности в 16,5 миллиона рублей на реализацию этих мероприятий. Вместе тем денежные средства в бюджете Ярославля на исполнение требований антитеррористического законодательства не предусмотрены, — пишет прокурор города Игорь Мокичев.

Прокурор направил письмо депутатам муниципалитета для того, чтобы в бюджете нашли деньги на новые камеры.