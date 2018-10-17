Пешехода сбили во Фрунзенском районе

Около часа назад на Тормозном шоссе у здания полиции сбили пешехода. По словам очевидцев, удар получился очень сильным. Пешеход серьёзно пострадал и без движения лежал на дороге.



— Ехал туда — человек лежал. Машина, которая сбила, на обочине, вмятина сильная. Обратно ехал — человека увезли, видимо, скорая, — рассказывает Алексей Баканов.



Мы уточняем всю информацию у УМВД по Ярославской области.



Ранее мы рассказывали о том, что наркоман на машине сбил пенсионерку прямо во дворе дома.