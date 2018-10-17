Лежал посреди дороги и не двигался: в Ярославле сбили пешехода
17 октября 2018 13:42
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Около часа назад на Тормозном шоссе у здания полиции сбили пешехода. По словам очевидцев, удар получился очень сильным. Пешеход серьёзно пострадал и без движения лежал на дороге.
— Ехал туда — человек лежал. Машина, которая сбила, на обочине, вмятина сильная. Обратно ехал — человека увезли, видимо, скорая, — рассказывает Алексей Баканов.
Мы уточняем всю информацию у УМВД по Ярославской области.
Ранее мы рассказывали о том, что наркоман на машине сбил пенсионерку прямо во дворе дома.
Фото: Алексей Баканов/Facebook.com
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