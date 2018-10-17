Женщина полезла по боковым лестницам

Сегодня днём в Рыбинске в жилом доме на улице Кирова произошёл крупный пожар. Загорелась квартира на верхнем этаже. По словам очевидцев, огонь практически сразу же охватил всю квартиру. В этот момент там были жильцы. Они выбежали на балкон, но и там спасаться от огня уже было невозможно. Мужчина и женщина из загоревшейся квартиры спасались своими силами.



— Девушка до последнего стояла на балконе, пока полыхать не стало, — рассказывает очевидец Марина Леонидова.



— Она по лестнице спустилась на балкон на седьмом этаже, — говорит свидетель произошедшего Юлия Кузнецова.



Очевидцы сняли на видео, как девушка спасается от огня, спускаясь без страховки по лестнице вниз. При этом пожарные уже были на месте. Очевидцы сначала подумали: уж не прыгать ли она собралась?



— Она от шока, видимо, не побоялась и сама перелезла на 7 этаж. Если честно, когда ей в спину бил огонь, и она начала перелезать через балкон не к пожарным на лестницу, а на боковую, думала, она вообще прыгать собирается, — говорит очевидец Алёна Иванова Чуренкова.



— Из той же квартиры после женщины вылез чумазый человек в трусах и перелез на соседний балкон, — рассказывает житель Рыбинска Захар Игнатьев.



Огонь моментально распространился по всей квартире

Очевидцы говорят: девушку было очень жалко. Она долгое время стояла на улице, мёрзла и плакала, утирая слёзы рукавом. Но не все посочувствовали погорельцам. Соседи мужчины и женщины, в квартире которых произошёл пожар, категорично говорят: их нисколько не жаль! Они ведут асоциальный образ жизни.



— Не погорельцам сочувствовать надо. Им давно место на кладбище! Только небо коптят и нам, соседям, жизнь портят! Кто компенсирует ремонт, затопленную технику, испорченную мебель? Что с них взять? — говорит соседка Светлана Шинкарёва. - При пожаре у них полностью выгорели одна комната и коридор. Вторая комната и кухня закопчены. Больше ни одна квартира от огня не пострадала. А вот затоплено два стояка квартир. До какого этажа вниз протекло, не знаю.



Жильцы квартиры перелезли на другие балконы

Жильцы дома подтверждают: погорельцы действительно сильно пьют.



— Я их видел трезвыми раза два, наверное. За десять лет, — говорит Владимир Соловьёв.



— Мы со второго этажа другого крыла, но подъезд один. Очень пахнет гарью. Эти жильцы пьют лет десять, не просыхая. Последний раз видела мужчину, он еле шёл. Я так поняла, его увезли в реанимацию, — рассказывает жилец дома Ирина Медведева.



В управлении МЧС по Ярославской области комментариев по происшествию не дают.

