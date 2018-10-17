Илья Советов намерен лоббировать свою инициативу до последнего

Сегодня в муниципалитете Ярославля прошла плановая комиссия по законности, правопорядку и городскому самоуправлению. Перед семерыми собравшимися депутатами стояла важная задача — рассмотреть инициативу своего коллеги Ильи Советова, который предложил проводить голосование за мэра Ярославля тайным.



Члены комиссии такую идею не поддержали. Пятеро проголосовали против, один воздержался и лишь депутат Дмитрий Соколов поддержал инициативу Советова.



— Решение комиссии не окончательное, — не намерен сдаваться депутат Илья Советов. — Оно носит лишь рекомендательный характер. Последнее слово за муниципалитетом. Я надеюсь, что на заседании у моего предложения будет больше сторонников. Меня спросили, повлияет ли на мой выбор, будет голосование тайным или открытым. На мой выбор это не повлияет. Но я выступаю за демократичность самой процедуры.



Советов считает, что при открытом голосовании многие депутаты проголосуют не так, как считают нужным, а как прикажут сверху, поэтому при тайном голосовании бюллетенями выборы будут честнее.



В политических кругах будущим градоначальником уже называют и.о. мэра Ярославля Владимира Волкова. Но согласно закону им может стать и другой человек. Его выберут депутаты.



— На ближайшем заседании муниципалитета депутаты утвердят положение о выборах мэра Ярославля, — добавил Артур Ефремов. — Точную дату, когда это произойдёт, пока я не могу сказать. Сначала будет объявлен конкурс на подачу заявок от кандидатов — у желающих побороться за должность будет 20 дней, чтобы сдать документы. Могут заявиться все желающие, которые подходят под требования. Несколько дней ещё конкурсная комиссия будет проверять все документы. И лишь потом на очередном заседании муниципалитета депутаты выберут из заявленных кандидатур главу города.



В 2016 году муниципалитет проголосовал за то, как мы будем выбирать мэра, а в марте 2017 года депутаты выбрали первого градоначальника за ярославцев. С тех пор ярославцы так больше и не голосуют за того, кто возглавит город. К этому вопросу уже возвращались, но на уровне Ярославля так и не решились вернуть прямые выборы.

