«Началась тряска, и мы сразу поняли — что-то не так» Что происходило во время аварии на «Союз-МС»
Сегодня в Роскосмосе проходит пресс-конференция, где рассказывают об аварии, которая случилась на космическом корабле «Союз МС». Командиром корабля был рыбинский космонавт Алексей Овчинин. Стрим с пресс-конференции запустила «Комсомольская правда».
В прямом эфире Алексей Овчинин и рассказал, как всё произошло:
— Прошла авария ракетоносителя, которая привела к тому, что сработала система аварийного спасения. Система отработала штатно. Система отстрелила отсек, в котором находился экипаж. Всё произошло штатно. Весь процесс введения разделен на три этапа. На каждом система спасения действует по определенному алгоритму. После разделения отсеков выпустился парашют и экипаж совершил посадку. Самочувствие экипажа хорошее, жалоб нет, готовы продолжать дальнейшие космические полёты.
— Скорость, говорят, на момент аварии, была небольшая, — рассказал начальник Роскосмоса Сергея Крикалева. — Система отработала штатно. Мы слышали спокойный голос командира.
Космический корабль Союз МС-10 должен был взелтеть 11 октября. Он должен был доставить космонавтов на МКС. Но после запуска отключились двигатели второй ступени. Как не взлетела ракета, смотрите в нашей хронике.
— Росавиация четко сработала. Спасатели через 20–25 минут были у катапультировавшегося экипажа, — уточнили в Роскосмосе.
— Сегодня специалисты осматривают отсекатели, чтобы уточнить, что произошло, что привело к касанию первой ступени ко второй.
— Дальнейший полет ракет данного класса до всех выяснений приостановлен.
— Если была сделана какая-то ошибка или допущен брак, мы должны убедиться, чтобы таких ошибок больше не должно быть допущено.
Овчинин:
— Мой напарник действовал хладнокровно. когда поняли, что дальше не полетим, стали дублировать систему аварийного спасения. Чувства страха не было. На запросы с Земли напарник квалифицированно и грамотно отвечал.
— Нам нужно было контролировать расстояние до Земли, чтобы готовиться к посадке. В иллюминатор смотреть было сложно. Но напарник каким-то образом повернул голову и увидел Землю. И мы понимали, какая у нас была высота. Смогли подготовиться так, чтобы не получить травму.
Овчинин:
— Посадка была довольно жесткой (это зависит от местности). Но мы без травм, живы, здоровы, всё в общем-то нормально.
Крикалев:
— Матчасть доставлена вся. Установление истины — это анализ с учетом результатов испытаний. Комиссия будет собирать все данные, и я надеюсь, что скоро мы поймем, в чем дело.
Овчинин:
— Это была одна из самых серьезных нештатных ситуаций в моей жизни. Но мои знания и навыки в центре подготовки космонавтов помогли в сложной ситуации не замкнуться и трезво оценивать положение. Мне позволило это не растеряться. Да, аппаратура находилась с нами, и, скорее всего, она утеряна.
Крикалев:
— Мы подбираем людей с устойчивой психикой. В голове они должны уметь выстроить трехмерную модель, чтобы понимать, что происходит.
Крикалёв:
— Мы сейчас пока не знаем, что произошло. Надо, чтобы каждый микропереключатель сработал нормально. Если что-то пошло не так, это может привести к тяжелым последствиям. Мы все готовимся годами, не просто так идет жесткий отбор в команду.
Крикалев:
— Для будущих программ и полетов мы будем использовать ту же логику, по которой построены нынешние программы.
Крикалев:
— На начало декабря у нас планируется ещё три пуска.
Крикалев:
— На программу следующего года эта ситуация повлияет. Будет перекомпонована программа пусков. Экипаж Алексея, сработавшийся, планируем оставить вместе.
Овчинин — о том, готов ли снова взлетать:
— Я был готов к следующему старту сразу после посадки. Сейчас тем более. Как только — так сразу.
Овчинин о том, как ощущался момент аварии:
— Космонавт в спускаемом аппарате чувствует каждый шаг автоматики. Отделение первой ступени — это некий удар. Это было слышно. После этого — вибрация, тряска. Сразу было понятно, что что-то не так. И сразу — авария. Увидел загорание красного транспаранта. Мы сразу поняли, полет дальше продолжаться не может, и приступили к работе — стали контролировать процесс разделения, баллистический спуск и посадку.
Крикалев:
— Идет существенный провал по перегрузке — она нарастает. Но тут выдана команда на аварийное выключение, наступает невесомость на несколько секунд. Не работает никакой двигатель, только двигатели головного обтекателя. Это хорошо ощущаемо.
Пресс-конференция завершилась. Спасибо, что были с нами!