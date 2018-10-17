«Началась тряска, и мы сразу поняли — что-то не так» Что происходило во время аварии на «Союз-МС»

Пресс-конференция в Роскосмосе

Сегодня в Роскосмосе проходит пресс-конференция, где рассказывают об аварии, которая случилась на космическом корабле «Союз МС». Командиром корабля был рыбинский космонавт Алексей Овчинин. Стрим с пресс-конференции запустила «Комсомольская правда».

В прямом эфире Алексей Овчинин и рассказал, как всё произошло:

— Прошла авария ракетоносителя, которая привела к тому, что сработала система аварийного спасения. Система отработала штатно. Система отстрелила отсек, в котором находился экипаж. Всё произошло штатно. Весь процесс введения разделен на три этапа. На каждом система спасения действует по определенному алгоритму. После разделения отсеков выпустился парашют и экипаж совершил посадку. Самочувствие экипажа хорошее, жалоб нет, готовы продолжать дальнейшие космические полёты.

— Скорость, говорят, на момент аварии, была небольшая, — рассказал начальник Роскосмоса Сергея Крикалева. — Система отработала штатно. Мы слышали спокойный голос командира.

Космический корабль Союз МС-10 должен был взелтеть 11 октября. Он должен был доставить космонавтов на МКС. Но после запуска отключились двигатели второй ступени. Как не взлетела ракета, смотрите в нашей хронике.

12:12

— Росавиация четко сработала. Спасатели через 20–25 минут были у катапультировавшегося экипажа, — уточнили в Роскосмосе.

12:12

— Сегодня специалисты осматривают отсекатели, чтобы уточнить, что произошло, что привело к касанию первой ступени ко второй.

12:13

— Дальнейший полет ракет данного класса до всех выяснений приостановлен.

12:13

— Если была сделана какая-то ошибка или допущен брак, мы должны убедиться, чтобы таких ошибок больше не должно быть допущено.

12:14

Овчинин:



— Мой напарник действовал хладнокровно. когда поняли, что дальше не полетим, стали дублировать систему аварийного спасения. Чувства страха не было. На запросы с Земли напарник квалифицированно и грамотно отвечал.

12:16

— Нам нужно было контролировать расстояние до Земли, чтобы готовиться к посадке. В иллюминатор смотреть было сложно. Но напарник каким-то образом повернул голову и увидел Землю. И мы понимали, какая у нас была высота. Смогли подготовиться так, чтобы не получить травму.

12:17

Овчинин:



— Посадка была довольно жесткой (это зависит от местности). Но мы без травм, живы, здоровы, всё в общем-то нормально.

12:20

Крикалев:

— Матчасть доставлена вся. Установление истины — это анализ с учетом результатов испытаний. Комиссия будет собирать все данные, и я надеюсь, что скоро мы поймем, в чем дело.



12:24

Овчинин:



— Это была одна из самых серьезных нештатных ситуаций в моей жизни. Но мои знания и навыки в центре подготовки космонавтов помогли в сложной ситуации не замкнуться и трезво оценивать положение. Мне позволило это не растеряться. Да, аппаратура находилась с нами, и, скорее всего, она утеряна.

12:27

Крикалев:

— Мы подбираем людей с устойчивой психикой. В голове они должны уметь выстроить трехмерную модель, чтобы понимать, что происходит.

12:29

Крикалёв:



— Мы сейчас пока не знаем, что произошло. Надо, чтобы каждый микропереключатель сработал нормально. Если что-то пошло не так, это может привести к тяжелым последствиям. Мы все готовимся годами, не просто так идет жесткий отбор в команду.

12:32

Крикалев:

— Для будущих программ и полетов мы будем использовать ту же логику, по которой построены нынешние программы.

12:34

12:35

Крикалев:

— На начало декабря у нас планируется ещё три пуска.

12:37

Крикалев:

— На программу следующего года эта ситуация повлияет. Будет перекомпонована программа пусков. Экипаж Алексея, сработавшийся, планируем оставить вместе.

12:38

Овчинин — о том, готов ли снова взлетать:

— Я был готов к следующему старту сразу после посадки. Сейчас тем более. Как только — так сразу.

12:39

Овчинин о том, как ощущался момент аварии:

— Космонавт в спускаемом аппарате чувствует каждый шаг автоматики. Отделение первой ступени — это некий удар. Это было слышно. После этого — вибрация, тряска. Сразу было понятно, что что-то не так. И сразу — авария. Увидел загорание красного транспаранта. Мы сразу поняли, полет дальше продолжаться не может, и приступили к работе — стали контролировать процесс разделения, баллистический спуск и посадку.

Крикалев:

— Идет существенный провал по перегрузке — она нарастает. Но тут выдана команда на аварийное выключение, наступает невесомость на несколько секунд. Не работает никакой двигатель, только двигатели головного обтекателя. Это хорошо ощущаемо.

12:55

Пресс-конференция завершилась. Спасибо, что были с нами!