Торговый центр появится следующим летом

Торговый центр «Волков-плаза» появится в центре Ярославля не позднее II квартала 2019 года. Так, по крайней мере, утверждают власти.



— Брошенный остов незавершенной стройки в самом центре города исключительно негативно влияет на облик города и представляет опасность для жизни и здоровья людей, — сказал директор департамента строительства Виктор Неженец. — В течение года объект находился под пристальным вниманием межведомственной комиссии. Руководствуясь нашими рекомендациями, застройщик смог возобновить строительство с помощью привлеченного соинвестора. Все работы согласно разрешительной документации должны быть завершены не позднее II квартала 2019 года.



На днях рабочие возобновили строительство торгового центра. Как стало известно 76.ru, этим летом разрешение на строительство торгового центра продлил областной департамент строительства до 3 июня 2019 года. Несмотря на то, что в прошлом году Министерство культуры было против этой застройки, сейчас в документах фигурирует, что проект современного стеклянного здания-пристройки на площади Волкова всех устраивает.

