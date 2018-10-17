Женщина после ДТП лежала на обочине до приезда врачей

В Ярославле полиция завершила расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя Тутаева, который на своем автомобиле Hyundai Solaris задавил на переходе женщину.

72-летняя пенсионерка скончалась в больнице.



Делом занимался отдел по расследованию ДТП с особо тяжкими последствиями. Вменяли статью о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека.

— Там на дороге не нарисована «зебра», но стоят знаки, обозначающие пешеходный переход, — рассказывали тогда очевидцы. Видимо, водитель просто проигнорировал эти знаки.

Как уточнили в УМВД по Ярославской области, молодой водитель вину признал в полном объеме. Дело направлено в суд. Максимум водителю грозит до пяти лет лишения свободы.