Признался. В суд передали дело 20-летнего водителя, сбившего насмерть женщину в Брагино
В Ярославле полиция завершила расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя Тутаева, который на своем автомобиле Hyundai Solaris задавил на переходе женщину.
72-летняя пенсионерка скончалась в больнице.
Делом занимался отдел по расследованию ДТП с особо тяжкими последствиями. Вменяли статью о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека.
— Там на дороге не нарисована «зебра», но стоят знаки, обозначающие пешеходный переход, — рассказывали тогда очевидцы. Видимо, водитель просто проигнорировал эти знаки.
Как уточнили в УМВД по Ярославской области, молодой водитель вину признал в полном объеме. Дело направлено в суд. Максимум водителю грозит до пяти лет лишения свободы.