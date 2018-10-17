Ярославль волшебный. Семь парков, в которых ещё можно успеть погулять в золотую осень

Успеем еще сделать много ярких фото!

Погода подарила нам еще несколько отличных дней. Даже не верится, что в октябре может быть так тепло и солнечно! Сегодня гуляем по городским паркам и смотрим, где самая красивая золотая осень.

Павловская роща



Роща в это время года — просто волшебное место для прогулок. Вот где действительно можно шуршать листьями и точно не надоест.

Можно ходить по широким дорожкам и сворачивать на еле заметные почти лесные тропки. Можно дойти до Волги и гулять по пляжу, любуясь осенней Толгой на противоположном берегу.

Можно устроить семейный пикник или в одиночестве читать книжку на лавочке.



Парк «Нефтяник»



Отличное место для семейного дня. Карусели для малышей еще работают.

Для тех, кто уже не совсем малыши, — новые детские площадки. Для взрослых — тренажеры и площадка с турниками.

Утки и голуби всегда рады вашим угощениям, правда, еще подумают, есть ли именно ваш батон. В солнечную погоду с трех дня на пруду очень красиво рассеивается свет, очень приятно гулять.

А сколько в этом парке кленов!

Сейчас там очень красиво. И рядом есть кафе, если захочется кофе или перекусить.



Петропавловский парк



Этот парк не для тех, кто ищет развлечений, веселья и идеальные дорожки.

Здесь хорошо гулять в одиночестве, подумать, разобраться в себе, возможно, даже погрустить. И лучше уйти дальше первых прудов, которые у церкви Петра и Павла. Там, внутри парка, очень красивая осень.

Она там такая пушкинская, просто очей очарованье...



Парк ветеранов

Очень светлый и просторный парк. Здесь дышится легко.



Хорошо гулять с малышами. Есть детская площадка с плетеными качелями, тренажеры, рампа.

А еще много-много желтых кленов, которые вот-вот скинут всю листву. За шикарным желтым букетом сюда!



Демидовский сквер



А здесь просто хорошо. Много лавочек. Есть кофе.

Хорошее место для свидания или дружеской встречи. Шуршать листьями и болтать — что еще нужно для душевной осени?



Парк Победы



Парк Победы в Брагино сейчас похож на птичий двор. Если вы или ваш ребенок любит покормить уточек, то вам точно сюда. Столько уток я не помню больше нигде! Их там сотни две, не меньше.

А голубей в несколько раз больше. Пернатые умнут все ваши принесенные с собой батоны и всё равно будут самыми голодными птичками на свете.



Юбилейный парк



Там почему-то сейчас грустно. Парящие зонтики на главной аллее уже не такие яркие — за год выгорели и испачкались.

Дворники раздувают листву, прибираются. По дорожкам не пошуршать. Но все равно и здесь тоже живет красивая осень.

Так что будете проходить мимо, загляните и сюда.



А как сделать крутые фото в парке, усыпанном желтыми листьями, смотрите в мастер-классе от Саши Савельевой.