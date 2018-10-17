Успеем еще сделать много ярких фото!
Успеем еще сделать много ярких фото!

Погода подарила нам еще несколько отличных дней. Даже не верится, что в октябре может быть так тепло и солнечно! Сегодня гуляем по городским паркам и смотрим, где самая красивая золотая осень. 

Павловская роща

Ярославль волшебный. Семь парков, в которых ещё можно успеть погулять в золотую осень


Роща в это время года — просто волшебное место для прогулок. Вот где действительно можно шуршать листьями и точно не надоест.

Ярославль волшебный. Семь парков, в которых ещё можно успеть погулять в золотую осень

Можно ходить по широким дорожкам и сворачивать на еле заметные почти лесные тропки. Можно дойти до Волги и гулять по пляжу, любуясь осенней Толгой на противоположном берегу.

Ярославль волшебный. Семь парков, в которых ещё можно успеть погулять в золотую осень

Можно устроить семейный пикник или в одиночестве читать книжку на лавочке.

Ярославль волшебный. Семь парков, в которых ещё можно успеть погулять в золотую осень


Парк «Нефтяник» 

Ярославль волшебный. Семь парков, в которых ещё можно успеть погулять в золотую осень


Отличное место для семейного дня. Карусели для малышей еще работают.

Ярославль волшебный. Семь парков, в которых ещё можно успеть погулять в золотую осень

Для тех, кто уже не совсем малыши, — новые детские площадки. Для взрослых — тренажеры и площадка с турниками.

Ярославль волшебный. Семь парков, в которых ещё можно успеть погулять в золотую осень

Утки и голуби всегда рады вашим угощениям, правда, еще подумают, есть ли именно ваш батон. В солнечную погоду с трех дня на пруду очень красиво рассеивается свет, очень приятно гулять.

Ярославль волшебный. Семь парков, в которых ещё можно успеть погулять в золотую осень

А сколько в этом парке кленов!

Ярославль волшебный. Семь парков, в которых ещё можно успеть погулять в золотую осень

Сейчас там очень красиво. И рядом есть кафе, если захочется кофе или перекусить.

Ярославль волшебный. Семь парков, в которых ещё можно успеть погулять в золотую осень


Петропавловский парк

Ярославль волшебный. Семь парков, в которых ещё можно успеть погулять в золотую осень


Этот парк не для тех, кто ищет развлечений, веселья и идеальные дорожки.

Ярославль волшебный. Семь парков, в которых ещё можно успеть погулять в золотую осень

Здесь хорошо гулять в одиночестве, подумать, разобраться в себе, возможно, даже погрустить. И лучше уйти дальше первых прудов, которые у церкви Петра и Павла. Там, внутри парка, очень красивая осень.

Ярославль волшебный. Семь парков, в которых ещё можно успеть погулять в золотую осень

Она там такая пушкинская, просто очей очарованье...

Ярославль волшебный. Семь парков, в которых ещё можно успеть погулять в золотую осень


Парк ветеранов 

Очень светлый и просторный парк. Здесь дышится легко.

Ярославль волшебный. Семь парков, в которых ещё можно успеть погулять в золотую осень

Хорошо гулять с малышами. Есть детская площадка с плетеными качелями, тренажеры, рампа.

Ярославль волшебный. Семь парков, в которых ещё можно успеть погулять в золотую осень

А еще много-много желтых кленов, которые вот-вот скинут всю листву. За шикарным желтым букетом сюда!

Ярославль волшебный. Семь парков, в которых ещё можно успеть погулять в золотую осень


Демидовский сквер

Ярославль волшебный. Семь парков, в которых ещё можно успеть погулять в золотую осень


А здесь просто хорошо. Много лавочек. Есть кофе.

Ярославль волшебный. Семь парков, в которых ещё можно успеть погулять в золотую осень

Хорошее место для свидания или дружеской встречи. Шуршать листьями и болтать — что еще нужно для душевной осени?

Ярославль волшебный. Семь парков, в которых ещё можно успеть погулять в золотую осень


Парк Победы

Ярославль волшебный. Семь парков, в которых ещё можно успеть погулять в золотую осень


Парк Победы в Брагино сейчас похож на птичий двор. Если вы или ваш ребенок любит покормить уточек, то вам точно сюда. Столько уток я не помню больше нигде! Их там сотни две, не меньше.

Ярославль волшебный. Семь парков, в которых ещё можно успеть погулять в золотую осень

А голубей в несколько раз больше. Пернатые умнут все ваши принесенные с собой батоны и всё равно будут самыми голодными птичками на свете.

Ярославль волшебный. Семь парков, в которых ещё можно успеть погулять в золотую осень
Ярославль волшебный. Семь парков, в которых ещё можно успеть погулять в золотую осень


Юбилейный парк

Ярославль волшебный. Семь парков, в которых ещё можно успеть погулять в золотую осень


Там почему-то сейчас грустно. Парящие зонтики на главной аллее уже не такие яркие — за год выгорели и испачкались.

Ярославль волшебный. Семь парков, в которых ещё можно успеть погулять в золотую осень

Дворники раздувают листву, прибираются. По дорожкам не пошуршать. Но все равно и здесь тоже живет красивая осень.

Ярославль волшебный. Семь парков, в которых ещё можно успеть погулять в золотую осень

Так что будете проходить мимо, загляните и сюда.

Ярославль волшебный. Семь парков, в которых ещё можно успеть погулять в золотую осень

А как сделать крутые фото в парке, усыпанном желтыми листьями, смотрите в мастер-классе от Саши Савельевой.