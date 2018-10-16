Ярославцы накопили больше 200 миллиардов рублей

Жители Ярославской области всё усерднее копят деньги. За год ярославцы отнесли на депозитные счета в банки 11,4 миллиарда рублей.

В региональном отделении Центробанка подсчитали, сколько всего жители Ярославской области хранят денег во вкладах. Сумма оказалась внушительная — 202,1 миллиарда рублей.

— Банковский сектор в Ярославской области сумел привлечь 252,9 миллиарда рублей, в основном это депозиты физических лиц, большая часть которых (87%) открыта в российских рублях, — рассказал управляющий отделением по Ярославской области Центробанка Владимир Алексеев. — Наши земляки предпочитают сберегательную модель поведения.

Кстати, тенденция к сбережению, по мнению специалистов Центробанка, проявилась в последние два года.