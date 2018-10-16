Сейчас Владимир не может пошевелить ни рукой, ни ногой

Один день, который перевернул всю жизнь.



1 августа Владимир Гущин, отдыхая с друзьями на берегу Волги, получил серьёзную травму — перелом позвоночника и ушиб спинного мозга. После этого у мужчины отказали руки и ноги. Вот уже три месяца он не встаёт с постели. И не просто не встаёт. Мужчина, который ещё совсем недавно был здоров, весел, помогал жене растить ребёнка, сейчас не может даже есть самостоятельно. Круглые сутки рядом с ним родные, друзья и сиделки.



Жена Владимира Наталия вот-вот должна родить второго сына. Сейчас она в подавленном состоянии.



— Спасибо тем, кто помогает сидеть с Вовой, забыв про свои семьи, и тем, кто уже помог материально! Мы просим о помощи! Без мужа очень тяжело, особенно, когда он — смысл жизни... — Наталия до сих пор не верит, что всё это происходит наяву.



Сам Владимир верит в лучшее, хотя признаёт, времени упущено много, состояние по-прежнему тяжёлое.



— Сразу после операции левая рука еле шевелилась, в правой и ногах движение отсутствовало. На данный момент есть небольшая динамика в руках и ногах. Из-за сопутствующих заболеваний уже потеряно много времени. К сожалению, в Ярославле нет хорошей реабилитации. Но реабилитация есть в Москве, и стоит немалых денег. Одна из клиник согласна принять меня на 30 дней, сумма курса 420 000 рублей. К сожалению, реабилитация понадобится не одна… — говорит Владимир.



Если вы хотите помочь Владимиру, вы можете связаться с его женой Наталией. Все медицинские справки и документы также есть у неё.

