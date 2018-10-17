Как дома

Не заметить эту машину было трудно — огромный внедорожник на улице Кирова припарковался так, что занял внушительный участок тротуара. А между тем на этой улице не только парковаться нельзя, на неё запрещено заезжать вообще — в начале улицы висят предупреждающие знаки. Но, видимо, водитель их разглядеть не сумел.

В ГИБДД же хорошо разглядели номера машины. И рассказали, какой штраф грозит водителю. А заодно посоветовали, как поступать в тех случаях, когда вы видите такие нарушения.

— Чтобы привлечь нарушителя к ответственности, можно направить обращение на сайт ГИБДД по Ярославской области, — рассказали в отделе пропаганды управления. — Надо указать дату, время нарушения, место и номера авто. Конечно, лучше прислать видео, фиксирующее нарушение. Штраф за такую парковку — 500 рублей.

Этот материал редакция направляет в Госавтоинспекцию

Кстати, обращение в ГИБДД реально работает. Так уже смогли наказать автохама, который гонял по улице Кирова, высунувшись из окна машины.