На этом переходе часто происходят страшные аварии

— Это клоунада! — девушка на видео обходит со всех сторон две камеры видеофиксации, поставленные на пешеходном переходе в посёлке Семибратово в Ростовском районе Ярославской области. Переход впору называть смертельным — аварии с летальным исходом здесь происходят регулярно.

— На обочинах — обломки машин, потому что здесь постоянно аварии. Потому что на этом участке никто тормозить не хочет, — говорит девушка, снявшая эти кадры. Видео смонтировали блогеры и опубликовали в интернете.

В ролике — страшные кадры аварий. И действительно, в Семибратово часто происходят ДТП: в июле в ДТП с МАЗом и «Газелью» погиб водитель, в апреле «Лексус» протаранил машины полицейских, в январе столкнулись сразу три машины.

Местные говорят — действительно, страшно.

— Есть, конечно, безопасный подземный переход, но он закрыт уже полгода, — говорит жительница посёлка Галина Онучина.

Жители поселка Семибратово просят сделать здесь «лежачий полицейский».

— И надо поставить знак ограничения до 20 километров в час, — считают авторы ролика.