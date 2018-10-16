В ДТП погиб 54-летний мужчина

Это ДТП прогремело на весь город: на Московском проспекте после столкновения с внедорожником Range Rover погиб 54-летний водитель Renault Logan. От сильного удара водителя легковушки выбросило через лобовое стекло. Он скончался мгновенно, а его машина загорелась. Ярославцы, проезжавшие мимо, увидели страшную картину: на проезжей части лежала расплющенная груда металла, которая ещё совсем недавно была автомобилем.



Машина сгорела

ДТП произошло 11 июня 2017 года. Сразу стали известны подробности: внедорожник на огромной скорости вылетел на встречку, где и столкнулся с Renault Logan. За рулём Range Rover — молодой лихач. Мужчине всего 25 лет. Он не пострадал.



Сразу после ДТП его арестовали. В СИЗО он провёл ровно два месяца, пока длилось следствие. А потом вдруг оказался на свободе.



— Суд принял решение отпустить водителя автомобиля Range Rover, поскольку он активно сотрудничал со следствием, а также выплатил моральный и материальный ущерб родственникам погибшего, — рассказали 76.ru в УГИБДД по Ярославской области.



Возможно, размер денежной компенсации устроил родню. Как бы то ни было, за свою резвую езду с печальными последствиями 25-летний мужчина отделался лёгким испугом.



— Суд приговорил виновника ДТП к двум годам и шести месяцам условно с испытательным сроком на два года. Также мужчину лишили водительских прав на два года и шесть месяцев, — рассказали в ярославском областном суде.

