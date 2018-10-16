Проект здания вокзала придумал московский архитектор В. Панченко

Здание железнодорожного вокзала Ярославль-Главный признали выявленным объектом культурного наследия. А это значит, что теперь его возьмут под государственную охрану, и изменять внешний и внутренний облик здания можно будет только с согласования департамента охраны объектов культурного наследия.

— В наш департамент поступила заявка на включение данного объекта в перечень выявленных памятников. Мы ее рассмотрели и приняли положительное решение, так как здание вокзала Ярославль-Главный имеет архитектурную и градостроительную ценность, — рассказал директор департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Александр Филяев. — В ближайшее время собственнику будет направлено уведомление о том, что статус здания изменился.



Здание вокзала построили в 1952 году, проект в духе сталинского ампира придумал московский архитектор Панченко.