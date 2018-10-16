Развеиваем мифы о бензине

Почему растут цены на бензин и дизельное топливо, и остановятся ли они когда-нибудь? Почему кажется, что после одних заправок машина едет лучше, а после других — хуже? Разбавляют ли на АЗС бензин? Мы задали пять самых волнующих вопросов владельцу сети автозаправок в Ярославле Сергею Бобылёву.



Сергей Бобылёв уже много лет владеет сетью АЗС в Ярославле

— Можно ли разбавить бензин водой?



— Бензин в воде, как и обратно, не растворяется. Он отделяется. То есть разбавить бензин водой физически невозможно.



— Почему после одних заправок машина едет лучше, а после других — хуже?



— На самом деле, это самовнушение. Я всегда улыбаюсь, когда слышу такое. У нас в Ярославле есть один нефтеперерабатывающий завод, который является производителем топлива. У нашего завода учредителями являются две компании — «Газпром» и «Роснефть» (а это автозаправки «ТНК»), поэтому в Ярославской области такое большое распространение заправочных станций этих компаний. Получается, что из одного чана, который сварил наш завод, топливо поставляется через эти две компании на автозаправки многих других фирм. Например, я (автозаправки «Анита») покупаю топливо на нашем заводе через «Газпром». А это значит, что по факту и у меня, и у «Газпрома» бензин одинаковый. Чисто теоретически могут как-то отличаться партии бензина с самого завода. А разница в ценах на разных АЗС обосновывается политикой компаний.

Все компании покупают топливо на одних и тех же нефтеперерабатывающих заводах

Однако это касается только базовых видов топлива. У компаний есть премиум топливо — оно не изготавливается на заводе. Как правило, берётся базовый бензин, например, АИ-95, добавляются к нему присадки, и таким образом получается новый вид топлива, который произвела сама компания.



— Случаи, когда машины глохнут/не едут после заправки, всё же бывают. Какие реальные проблемы могут возникнуть после заправки на АЗС?

— Первое, что может случиться, это техническая ошибка, когда залили в резервуар с АИ-95, например, АИ-92. Второй вопрос — зачистка резервуаров. Если сама по себе компания годами не чистит резервуары, то в них копится грязь, которая может подняться и попадать в бензобак. Но я даже не знаю, где можно такое сейчас встретить. Даже самый захудалый частник чистит резервуары. Есть ещё один момент — неисправность машины автовладельца. Если вы заправились, а потом автомобиль не едет, то далеко не факт, что дело в топливе. Тогда бы таких, как вы, должна стоять целая очередь на АЗС. Вполне вероятно, что может быть техническая неисправность в самом автомобиле.





— Бензин и дизель подорожают к зиме?



— Уже сейчас зимний и межсезонный дизель на оптовой бирже мы покупаем дороже, чем продаём на АЗС. Оптовые цены на топливо опять пошли вверх. Это продолжается последние четыре недели. При такой закупочной цене автозаправки должны уже выставлять ценник в 48–49 рублей за литр дизельного топлива, чтобы не разориться.



— Почему, когда нефть дешевеет, бензин — нет?



— Бензин не привязан к цене на нефть. Сейчас актуальнее говорить о привязке к курсу доллара. Сейчас цена на баррель нефти растёт, и доллар растёт. Несколько лет назад, когда нефть была по 125 долларов за баррель, а сам доллар стоил 30 рублей, баррель нефти в рублевом эквиваленте стоил 3,5 тысячи рублей. Сейчас рублевая стоимость нефти больше 5 тысяч рублей при цене за баррель 80 долларов. Есть индекс Нетбек — показатель привлекательности для компаний гнать топливо за рубеж. На него активно реагируют наши производители топлива. В Европе цена на топливо сейчас около 100 рублей за литр, а значит, продавать по такой цене туда гораздо выгоднее, чем на внутренний рынок. Поэтому и у нас биржевой индекс стремится к этой европейской цене.



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