Неудачно пошутил, а теперь отдувается

В Тутаеве 20-летний парень неудачно прикольнулся над своей знакомой и попал под суд. Молодой человек фотошопил её фотографии и выкладывал их в популярный паблик в социальной сети «ВКонтакте». Но шутка не понравилась девушке. Вот она и решила написать заявление на знакомого.

— Как показала проверка, созданное и размещенное молодым человеком графическое изображение противоречило нравственным нормам и правилам поведения в обществе и унизило честь и достоинство девушки, — рассказали в тутаевской межрайонной прокуратуре.

На парня возбудили административное дело за публичное оскорбление. Теперь ему нужно выплатить пять тысяч рублей штрафа.

В Тутаеве суд не успевает выписывать штрафы. Пациентка оскорбила своего врача так, что у него аж уши в трубочку свернулись.