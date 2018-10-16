В Угличе из-за пожара семья осталась без крыши над головой
16 октября 2018 10:22
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Сегодня ранним утром в Угличе в одном из дачных домов по улице 12 декабря случился пожар. Деревянный дом вспыхнул, как спичечный коробок. Загорелась правая часть дома: крыльцо и крыша. На вызов примчалась бригада пожарных. Ей потребовалось меньше часа, чтобы справиться с огнём.
— В 4:12 объявлена локализация, а в 4:45 объявлена полная ликвидация, — рассказали в пресс-службе управления МЧС России по Ярославской области.
Пострадавших нет. А вот крышу придётся менять. Причины пожара пока устанавливают.
Сегодня ночью пожарным пришлось тушить ещё один пожар. В ярославском дворе горели машины.
Фото: Управление МЧС России по Ярославской области
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