Пожар начался рано утром, пока все спали

Сегодня ранним утром в Угличе в одном из дачных домов по улице 12 декабря случился пожар. Деревянный дом вспыхнул, как спичечный коробок. Загорелась правая часть дома: крыльцо и крыша. На вызов примчалась бригада пожарных. Ей потребовалось меньше часа, чтобы справиться с огнём.

— В 4:12 объявлена локализация, а в 4:45 объявлена полная ликвидация, — рассказали в пресс-службе управления МЧС России по Ярославской области.

Пострадавших нет. А вот крышу придётся менять. Причины пожара пока устанавливают.

Сегодня ночью пожарным пришлось тушить ещё один пожар. В ярославском дворе горели машины.