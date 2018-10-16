Акция проходит для того, чтобы привлечь внимание пешеходов к светоотражателям

Интересную акцию запускают сотрудники ГИБДД в Рыбинске.



Полицейские запускают новый флешмоб под названием «Стань заметней, выйди из тени». Акция направлена на то, чтобы привлечь внимание пешеходов к тому, как важно носить светоотражающие элементы на одежде в тёмное время суток.



— Тем, кто желает принять участие в социальной компании «Стань заметней, выйди из тени», необходимо сделать селфи с участием пешеходов, использующих светоотражающие элементы, и разместить фотографию в социальных сетях с хештегом #СТАНЬЗАМЕТНЕЙВЫЙДИИЗТЕНИ! — рассказали в УГИБДД Рыбинска.



Для публикации фотографий на странице ГИБДД МУ МВД России «Рыбинское» в социальной сети «Вконтакте», необходимо направить фотографию на адрес электронной почты Написать письмо



Напомним, пешеходу без светоотражателя грозит штраф 500 рублей. Кстати, водитель, остановившись за пределами города, должен одеть светоотражающий жилет, если находится на проезжей части или обочине.

