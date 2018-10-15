Шуршащая золотая осень в этом году дольше обычного радует ярославцев. Деревья за окном пожелтели, но не спешат расставаться с листвой, окутав весь город в сказочную и уютную атмосферу. Только ленивый ещё не пошуршал опавшими листьями под ногами. Роскошную осень любят и фотографы, но видят её они по-своему.
Самые антуражные кадры осени от ярославских фотографов в нашей подборке.
Фотограф-путешественник Илья Дианов называет осень сказкой и с удовольствием радует подписчиков своими кадрами.
Фотограф Алексей Лобанов известен своей любовью к пейзажам. Он запустил в небо дрон, чтобы посмотреть на осеннюю землю с высоты.
А потом прогулялся по осеннему лесу, сделав подборку природы глазами грибника.
Фотограф Виталий Вахрушев известен в Ярославле своей любовью к портретам. В кадре он предпочитает показывать людей и их настроение. Поэтому и осень у него — это люди.
Фотограф-пейзажист Михаил Завьялов уехал за город и поймал первые ночные заморозки в кадре.