Проблемный пациент: в Ярославле спасатели помогали медикам выручать из беды 15-летнюю девушку. Видео
В Ярославле спасателей Центра гражданской защиты вызвали врачи травмпункта. Медикам понадобилась помощь. Но не для себя.
— К ним обратилась 15-летняя девушка, которая надела на палец правой руки кольцо-подарок, а через 40 минут уже не смогла его снять — палец опух и покраснел, — рассказали спасатели Центра гражданской защиты. — Нам пришлось попробовать весь имеющийся арсенал инструментов, чтобы освободить опухший палец, ведь кольцо было из медицинской стали, стойкой к деформациям и внешним воздействиям.
Операция по освобождению пальца от кольца заняла около 15 минут. На прощание спасатели и врачи посоветовали девушке приложить к пальцу холод и больше не надевать тесных колец.
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