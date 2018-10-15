Спасатели помогли девушке

В Ярославле спасателей Центра гражданской защиты вызвали врачи травмпункта. Медикам понадобилась помощь. Но не для себя.



— К ним обратилась 15-летняя девушка, которая надела на палец правой руки кольцо-подарок, а через 40 минут уже не смогла его снять — палец опух и покраснел, — рассказали спасатели Центра гражданской защиты. — Нам пришлось попробовать весь имеющийся арсенал инструментов, чтобы освободить опухший палец, ведь кольцо было из медицинской стали, стойкой к деформациям и внешним воздействиям.



Операция по освобождению пальца от кольца заняла около 15 минут. На прощание спасатели и врачи посоветовали девушке приложить к пальцу холод и больше не надевать тесных колец.



Видео: Центр гражданской защиты Ярославля

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