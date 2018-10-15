Такими видами местные любовались долго

Почти четыре месяца жители дома № 2 на улице Закгейма в Красноперекопском живут с раскопанным двором и теплоузлом, из которого валит пар.



— В начале июня сделали заявку в управляющую компанию о том, что во дворе из будки теплоузла идёт пар, в итоге приехали рабочие, раскопали яму, и на этом все работы закончились, — рассказал житель дома Павел Скобелкин. — Ни ограждения, ничего нет, а рядом детская площадка. Выходишь из подъезда, два шага — и яма! При этом во дворе темень, ни одного фонаря возле дома нет.



В конце прошлой недели во двор приехали рабочие в униформе и устремились к уже надоевшей яме. Но, как оказалось, они приехали вовсе не для того, чтобы устранить в трубах течь. Рабочие в спецодежде без опознавательных знаков решили просто заложить яму досками.



— Они стали закладывать яму обычными досками вместо бетонных плит, чтобы потом закопать, но мы им не дали, — говорит Павел. — Ведь опасно. Доски сгниют, и люди будут проваливаться! Но им и досок не хватило, так они хотели снять в подъезде дверь и заложить яму ей.



Устроив скандал, жители дома не дали снять двери. На вопросы, из какой они компании, коммунальщики долго не хотели отвечать, но в конце концов буркнули: «Из управляющей».

В «Альфа-групп» это подтвердили и сказали, что течь уже устранили.



— Парение было вызвано дефектом трубопровода отопления и горячего водоснабжения, — рассказала руководитель пресс-службы «Альфа-групп» Валерия Станюлис. — Данный участок на сегодняшний день является бесхозным. Для восстановления подачи отопления и горячего водоснабжения силами управляющей организации Красноперекопского района были выполнены работы по замене частей трубопровода. Что касается того, что рабочие закладывали яму досками, — это было глупое решение, они не посоветовались с дирекцией.



Сейчас раскопанный участок оградили сигнальной лентой, в управляющей компании обещают, что в скором времени они найдут бетонные плиты и технику для того, чтобы уже нормально закрыть трубы.

