Мужчина наткнулся на раненое животное в Ростовском лесу

В Ростовском районе 24-летний мужчина копьём проткнул благородного оленя. Произошло это на прошлой неделе в лесу у Ростова. Мужчина пошёл туда за грибами. Шастая по лесу, он увидел раненого оленя. По словам парня, у животного была повреждена нога. Мужчине стало жалко умирающее животное. Он пошёл на отчаянный шаг — решил убить оленя. Но под рукой у него не оказалось оружия. Недолго думая, он подобрал палку, заточил её конец так, что получилось что-то наподобие копья. Этим самодельным оружием он забил бедное животное. А чтобы ценное мясо не досталось другим животным, парень разрезал тушу и погрузил в багажник своей машины. И всё бы ничего, если бы его не остановили гаишники.



— По дороге домой он был остановлен нарядом ГИБДД. Сотрудники обнаружили в багажнике части животного. Сумма ущерба составила 320 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.



На мужчину завели уголовное дело за незаконную охоту. Ему может грозить тюремный срок от трёх до пяти лет.



Больше недели в Ярославле искали оленя, сбежавшего от своих хозяев. Животное разгуливало по городу.