Деревянный дом слишком быстро загорелся. Уничтожен и двор

Управление Следственного комитета по Ярославской области выясняет причины пожара, в котором погиб 58-летний мужчина. Случилась трагедия вечером 13 октября в частном секторе деревни Пыполово Гаврилов-Ямского района. Огонь уничтожил бревенчатый дом и двор на площади 120 квадратных метров. Тогда в пресс-службе МЧС сообщили, что пострадавших нет. Позже, когда пожарные справились со стихией, они обнаружили на полу сгоревшего дома тело хозяина.



— В качестве наиболее вероятной причины возникновения пожара следователи рассматривают неисправность печного оборудования, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета.



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