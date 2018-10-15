Афиша 76.ru: ставим научные опыты, идём на концерт Макса Коржа и рвём танцпол под песню Skibidi
Вот снова рабочая неделя началась. Но не вздумайте грустить! Чтобы не утонуть в рутине, нужно и на неделе отдыхать. Куда сходить, что посмотреть — в нашем обзоре самых интересных событий недели вплоть до пятницы.
Книгоклуб и вкусные печеньки
Как с пользой провести этот осенний вечер? В книгоклубе арт-пространства «Тепло» знают! Поэтому и приглашают ярославцев в тёплой и уютной обстановке почитать увлекательный роман «Солнечная аллея» немецкого писателя Томаса Бруссига. А затем в дружеской атмосфере поболтать о насущном, обсудить книгу и поделиться своими впечатлениями. Разбавить беседу помогут горячий чай, кофе и вкусные печеньки.
— Действие романа происходит в Восточном Берлине в конце 1970-х — начале 80-х годов. Основные события разворачиваются вокруг молодёжной компании с Солнечной аллеи, улицы в берлинском районе Баумшуленвег, в непосредственной близости от Берлинской стены, — рассказали организаторы книгоклуба.
Где: арт-пространство «Тепло», ул. Советская, 2а.
Когда: 15 октября в 19:00.
Почём: 150 рублей.
Бесплатная выставка «Дороги юности. 100-летию комсомола посвящается»
Чем жили комсомольцы, и какие проблемы волновали 20–30-летних ярославцев в Советском Союзе? Проникнитесь, если посетите бесплатную выставку, на которой представлено более 50 плакатов и архивных фотографий юных ярославцев и комсомольцев со всей страны. Выставка откроется сегодня и продлится ровно месяц.
Где: городской выставочный зал им. Н. А. Нужина, ул. Свободы,15.
Когда: с 11:00 до 19:00 каждый день, кроме понедельника.
Почём: бесплатно.
Фестиваль науки в ЯГТУ
С сегодняшнего дня в техническом университете стартует неделя Фестиваля науки. Ярославских школьников ждут экскурсии по лабораториям, сложные и не очень опыты, научные мастер-классы, игры и многое другое. Хотите узнать, какие опасные вещества содержатся в воде и почему на Марсе нет жидкости? Как сделать суперторпеду и какими будут роботы ближайшего будущего? Об этом и не только узнаете на фестивале, записавшись на бесплатные мастер-классы, перейдя по этой ссылке.
Где: ЯГТУ.
Когда: с 15 по 19 октября.
Почём: бесплатно.
Концерт группы Little Big
Молодая российская группа, взорвавшая интернет своими безумными клипами и песнями на английском языке, сегодня вечером выступит в нашем городе. Под энергичный новый трек Skibidi, а также множество других хитов фанаты Little Big будут рвать танцпол.
Где: клуб «Горка», Первомайский переулок, 1.
Когда: 15 октября в 19:00.
Почём: 1500–2500 рублей.
Шутки от Сomedy Woman
На следующий день ярославцев будут смешить прекрасные молодые девушки из популярного комедийного шоу Comedy Woman. Екатерина Варнава, Наталья Андреевна, Мария Кравченко и другие звёзды программы привезут в Ярославль новые шутки и миниатюры, которых еще не было в эфире.
Где: КЗЦ «Миллениум», Которосльная набережная, 53.
Когда: 16 октября в 19:00.
Почём: 1000–2600 рублей.
Бесплатный показ фильма «Дорогой мой человек»
Талантлив советский и российский актёр Алексей Баталов — 20 ноября исполняется 90 лет со дня его рождения. В преддверии этой даты дворец культуры «Нефтяник» проводит тематическую встречу «Гореть, чтобы светить», после которой ярославцам покажут бесплатный сеанс фильма «Дорогой мой человек». Главную роль в картине сыграл Алексей Баталов.
Это фильм 1958 года о военном враче, который предан своему делу и молодой девушке, которая мечтала стать великой актрисой, но стала геологом. Это фильм о непростых отношениях, встрече и разлуке двух людей, в судьбы которых вмешалась жестокая война.
Где: ДК «Нефтяник», Московский проспект, 92.
Когда: 18 октября в 14:00.
Почём: бесплатно.
Сергей Лазарев в Ярославле
Российский певец Сергей Лазарев приезжает в наш город с новым шоу «N». Какой постановкой и песнями удивит ярославцев поп-звезда — узнаете на концерте. Сам артист обещает, что будет незабываемо.
Где: КЗЦ «Миллениум», Которосльная набережная, 53.
Когда: 18 октября в 19:00.
Почём: 1000–4000 рублей.
Концерт Макса Коржа
В четверг в Ярославль приедет популярный среди подростков и молодых людей белорусский рэпер Макс Корж. Фанаты любят его за простые и точные фразы в текстах, которые способны передать огромную гамму чувств и переживаний, близких российской молодёжи. Прославился Макс Корж и необычным исполнением: он соединил электронную музыку, рэп и задушевное пение.
Где: КСК «Вознесенский», ул. Свободы, 46.
Когда: 18 октября в 20:00.
Почём: 1600–2500 рублей.
Борис Гребенщиков и группа «Аквариум»
Легендарная группа «Аквариум» во главе с отцом русского рока Борисом Гребенщиковым порадует ярославцев своими старыми и новыми песнями. Некоторые из них уже стали хитами на века. Кстати, группе «Аквариум» в прошлом году исполнилось 45 лет, а Борису Гребенщикову в этом — исполняется 65. Но их музыка актуальна до сих пор, несмотря на возраст. Так считает и музыкальный критик Артемий Троицкий, который недавно приезжал к нам в Ярославль. Он посоветовал молодёжи вместо песен Элджея слушать Бориса Гребенщикова.
Где: клуб «Горка», Первомайский бульвар, 1.
Когда: 19 октября в 19:00.
Почём: 1800–3500 рублей.