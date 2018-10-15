Доброе утро, Ярославль!

Вот снова рабочая неделя началась. Но не вздумайте грустить! Чтобы не утонуть в рутине, нужно и на неделе отдыхать. Куда сходить, что посмотреть — в нашем обзоре самых интересных событий недели вплоть до пятницы.

Книгоклуб и вкусные печеньки



Как с пользой провести этот осенний вечер? В книгоклубе арт-пространства «Тепло» знают! Поэтому и приглашают ярославцев в тёплой и уютной обстановке почитать увлекательный роман «Солнечная аллея» немецкого писателя Томаса Бруссига. А затем в дружеской атмосфере поболтать о насущном, обсудить книгу и поделиться своими впечатлениями. Разбавить беседу помогут горячий чай, кофе и вкусные печеньки.

— Действие романа происходит в Восточном Берлине в конце 1970-х — начале 80-х годов. Основные события разворачиваются вокруг молодёжной компании с Солнечной аллеи, улицы в берлинском районе Баумшуленвег, в непосредственной близости от Берлинской стены, — рассказали организаторы книгоклуба.

Где: арт-пространство «Тепло», ул. Советская, 2а.

Когда: 15 октября в 19:00.

Почём: 150 рублей.



Бесплатная выставка «Дороги юности. 100-летию комсомола посвящается»



Узнаете много нового и интересного о жизни и интересах советской молодёжи

Чем жили комсомольцы, и какие проблемы волновали 20–30-летних ярославцев в Советском Союзе? Проникнитесь, если посетите бесплатную выставку, на которой представлено более 50 плакатов и архивных фотографий юных ярославцев и комсомольцев со всей страны. Выставка откроется сегодня и продлится ровно месяц.



Где: городской выставочный зал им. Н. А. Нужина, ул. Свободы,15.

Когда: с 11:00 до 19:00 каждый день, кроме понедельника.

Почём: бесплатно.



Фестиваль науки в ЯГТУ

С сегодняшнего дня в техническом университете стартует неделя Фестиваля науки. Ярославских школьников ждут экскурсии по лабораториям, сложные и не очень опыты, научные мастер-классы, игры и многое другое. Хотите узнать, какие опасные вещества содержатся в воде и почему на Марсе нет жидкости? Как сделать суперторпеду и какими будут роботы ближайшего будущего? Об этом и не только узнаете на фестивале, записавшись на бесплатные мастер-классы, перейдя по этой ссылке.



Научный фестиваль будет проходить пять дней в нескольких корпусах вуза

Где: ЯГТУ.

Когда: с 15 по 19 октября.

Почём: бесплатно.



Концерт группы Little Big



Молодая российская группа, взорвавшая интернет своими безумными клипами и песнями на английском языке, сегодня вечером выступит в нашем городе. Под энергичный новый трек Skibidi, а также множество других хитов фанаты Little Big будут рвать танцпол.



Где: клуб «Горка», Первомайский переулок, 1.

Когда: 15 октября в 19:00.

Почём: 1500–2500 рублей.

Последний клип группы набрал 22 миллиона просмотров

Шутки от Сomedy Woman



На следующий день ярославцев будут смешить прекрасные молодые девушки из популярного комедийного шоу Comedy Woman. Екатерина Варнава, Наталья Андреевна, Мария Кравченко и другие звёзды программы привезут в Ярославль новые шутки и миниатюры, которых еще не было в эфире.



Где: КЗЦ «Миллениум», Которосльная набережная, 53.

Когда: 16 октября в 19:00.

Почём: 1000–2600 рублей.



Бесплатный показ фильма «Дорогой мой человек»



Талантлив советский и российский актёр Алексей Баталов — 20 ноября исполняется 90 лет со дня его рождения. В преддверии этой даты дворец культуры «Нефтяник» проводит тематическую встречу «Гореть, чтобы светить», после которой ярославцам покажут бесплатный сеанс фильма «Дорогой мой человек». Главную роль в картине сыграл Алексей Баталов.



Это фильм 1958 года о военном враче, который предан своему делу и молодой девушке, которая мечтала стать великой актрисой, но стала геологом. Это фильм о непростых отношениях, встрече и разлуке двух людей, в судьбы которых вмешалась жестокая война.



Где: ДК «Нефтяник», Московский проспект, 92.

Когда: 18 октября в 14:00.

Почём: бесплатно.



Фильм снят по мотивам романа Юрия Германа «Дело, которому ты служишь»

Сергей Лазарев в Ярославле



Российский певец Сергей Лазарев приезжает в наш город с новым шоу «N». Какой постановкой и песнями удивит ярославцев поп-звезда — узнаете на концерте. Сам артист обещает, что будет незабываемо.



Где: КЗЦ «Миллениум», Которосльная набережная, 53.

Когда: 18 октября в 19:00.

Почём: 1000–4000 рублей.



Концерт Макса Коржа



В четверг в Ярославль приедет популярный среди подростков и молодых людей белорусский рэпер Макс Корж. Фанаты любят его за простые и точные фразы в текстах, которые способны передать огромную гамму чувств и переживаний, близких российской молодёжи. Прославился Макс Корж и необычным исполнением: он соединил электронную музыку, рэп и задушевное пение.



Где: КСК «Вознесенский», ул. Свободы, 46.

Когда: 18 октября в 20:00.

Почём: 1600–2500 рублей.



Борис Гребенщиков и группа «Аквариум»



Группа выступит в клубе «Горка» в эту пятницу

Легендарная группа «Аквариум» во главе с отцом русского рока Борисом Гребенщиковым порадует ярославцев своими старыми и новыми песнями. Некоторые из них уже стали хитами на века. Кстати, группе «Аквариум» в прошлом году исполнилось 45 лет, а Борису Гребенщикову в этом — исполняется 65. Но их музыка актуальна до сих пор, несмотря на возраст. Так считает и музыкальный критик Артемий Троицкий, который недавно приезжал к нам в Ярославль. Он посоветовал молодёжи вместо песен Элджея слушать Бориса Гребенщикова.

Где: клуб «Горка», Первомайский бульвар, 1.

Когда: 19 октября в 19:00.

Почём: 1800–3500 рублей.

