Теперь Владимир Слепцов гоняет чиновников в другом городе

— Город надо привести в порядок. Срок — неделя. Все меня услышали? — Владимир Слепцов раздаёт привычные сотрудникам ярославской мэрии поручения солнечногорским чиновникам.



И пока глава Солнечногорского района решает вопросы с мусором, некошеной травой и непокрытыми плиткой тротуарами, в Ярославле ему поставили оценку за работу в должности мэра здесь.



В анонимном опросе на тему «Как Владимир Слепцов справлялся с обязанностями мэра Ярославля?» в группе 76.ru в социальной сети «ВКонтакте» приняли участие более двух тысяч человек. Пользователям предлагалось выставить ему оценку по пятибалльной системе. Большинство участников голосования (от 23 до 25%) поставили ему «удовлетворительно», «хорошо» и «отлично». Больше всего — «четвёрок». 10% проголосовавших оценили работу Слепцова в Ярославле на «двойку», а около 15% участников опроса и вовсе влепили ему «кол».



В опросе приняли участие более двух тысяч человек

— Жаль, что Владимир Слепцов уехал, — расстраиваются участники интернет-опроса в комментариях. — Мы его ещё долго вспоминать будем. Он был свой, а также хотел всё и сразу. Теперь город пошёл по рукам.



— Он любил всех увольнять до такой степени, что заигрался и сам вынудил людей сверху убрать самого себя, — ехидничают другие.



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Мэр Ярославля Владимир Слепцов сложил свои полномочия в начале октября. Он уехал работать в администрацию Солнечногорского района Московской области. Его место с приставкой «и.о.» занял Владимир Волков. Он уже рассказал, как намерен работать с жителями города, и начал развивать религиозную инфраструктуру.

