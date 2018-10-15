В этом году природа подарила ярославцам затяжное бабье лето

Российские синоптики внимательно следят за ураганом «Майкл», признанным четвёртым среди самым сильных ураганов за всю историю США, и составили свой прогноз, в котором просчитали, доберётся ли он до России.



— В социальных сетях созданы группы, где люди делятся информацией об убежищах, точках раздачи еды, воды и всего необходимого, — рассказала о последствиях урагана жительница США Радмила Зубенко. — Люди из незатронутых ураганом районов сообщают о готовности доставить гуманитарную помощь, приютить пострадавших или взять на передержку домашних животных. Также предлагают сообщать о случаях повышения цен на жизненно необходимые товары и жилье — это запрещено законом в зоне бедствия.



Специалисты центра «Фобос» просчитали, что в понедельник «Майкл», переродившись в обычный циклон, окажется у северо-западного побережья Франции. Чуть южнее, над западом Средиземноморья, в этот же день будет находиться и другой активный циклон — атлантический экс-ураган «Лесли». Однако дальше на восток путь им закроет обширный антициклон, радующий солнцем и теплом жителей большинства регионов центра России. Так что дальше эти облачные вихри двинутся на северо-восток, вдоль побережья Европы, а по их периферии в район Ярославской области будут поступать всё более тёплые воздушные массы, продлевая период бабьего лета.



— Преимущественно солнечная, сухая и очень тёплая погода задержится в Ярославской области как минимум до конца второй декады октября, — порадовали синоптики.



Накануне и.о. директора Гидрометцентра России поделился более долгосрочным прогнозом — он рассказал, какой будет погода предстоящей зимой.

