В социальных сетях это место уже прозвали остановкой для паркурщиков

В социальных сетях ярославцы смеются над остановкой у фабрики «Красный перевал», которая оказалась отделена от проезжей части забором.



— Это для поддержания спортивного духа пассажиров, — пишет Кира Вольнова в паблике «Подслушано в Ярославле» в социальной сети «ВКонтакте». — Власти думают о нас, а вы опять негодуете: перепрыгнул, поехал, нет — иди пешком.



А власти на самом деле позаботились о людях, и так получилось как раз из-за благоустройства остановки.



— В этом месте поменялась дислокация остановочного комплекса, — объяснил заместитель мэра Ярославля Михаил Кузнецов. — Дорожные знаки уже перенесли. Остановку не поставили на нужное место лишь потому, что здесь поставят новый комплекс. Ориентировочно это произойдёт уже завтра. А старую остановку увезут.



А жители Заволжского района жалуются на другие заборы у дороги. Им не нравится, что с проспекта Авиаторов пропали пешеходные переходы.

