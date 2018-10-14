В Ярославской области фура угодила в ДТП в городской черте: есть пострадавший
14 октября 2018 14:26
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Сегодня в 10 часов утра в Ярославской области произошло ДТП — опрокинулась фура «Мерседес». Произошло это на трассе М-8 в Ростове Великом возле дома № 40 по улице Коммунаров.
— Для ликвидации последствий ДТП на место выезжали экипаж ГИБДД, бригада скорой помощи и дежурный караул 57-й пожарной части, — рассказали в главном управлении МЧС России по Ярославской области.
Известно, что пострадал водитель фуры, ему понадобилась помочь врачей.
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Фото: МЧС
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