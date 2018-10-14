Возле стадиона «Шинник» 20 октября будет не проехать

В субботу, 20 октября, в центре Ярославля перекроют несколько улиц. С 8 утра примерно до 17 часов проехать будет нельзя по улице Володарского на участке от улицы Свободы до улицы Свердлова, а также на участках улиц Угличская и Богдановича от проспекта Толбухина.



— Ограничения движения вводятся в связи с проведением футбольного матча на стадионе «Шинник».



В этот день чёрно-синие будут принимать на своем поле команду «Луч».

Сейчас ярославский «Шинник» по итогам 16 сыгранных матчей имеет в активе 23 очка и находится на 7-й строчке турнирной таблицы ФНЛ.

