В центре Ярославля перекроют улицы: куда лучше не соваться на машине
14 октября 2018 11:11
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В субботу, 20 октября, в центре Ярославля перекроют несколько улиц. С 8 утра примерно до 17 часов проехать будет нельзя по улице Володарского на участке от улицы Свободы до улицы Свердлова, а также на участках улиц Угличская и Богдановича от проспекта Толбухина.
— Ограничения движения вводятся в связи с проведением футбольного матча на стадионе «Шинник».
В этот день чёрно-синие будут принимать на своем поле команду «Луч».
Сейчас ярославский «Шинник» по итогам 16 сыгранных матчей имеет в активе 23 очка и находится на 7-й строчке турнирной таблицы ФНЛ.
Фото: Елена Вахрушева
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