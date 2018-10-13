В результате аварии девочка попала в больницу

Полицейские задержали водителя, который 12 октября в Угличе на пешеходном переходе сбил 11-летнюю девочку и скрылся с места ДТП. Им оказался 61-летний местный житель. Раньше мужчина правил дорожного движения не нарушал.



- На водителя ВАЗ-2115 составлен протокол об административном правонарушении по статье «Оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места ДТП, участником которого он является», - рассказали в полиции.



Теперь мужчина предстанет перед судом. За то, что он уехал и бросил на дороге ребёнка, водителю грозит лишение прав от одного года до полутора лет или административный арест до пяти суток.