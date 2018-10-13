Фура врезалась в легковушку

На Московском проспекте возле поворота на окружную дорогу автомобилисты встали в пробке. Причиной скопления машин стало ДТП и сломавшаяся на дороге «Газель».



— Женщина на легковом автомобиле решила выехать на дорогу, но водитель фуры с высоты своей кабины не увидел автомобиль и врезался в него, — рассказала свидетель аварии Анна Ёлкина.



К счастью, скорость обеих машин была небольшая, люди не пострадали, а легковушке только смяло заднюю дверь со стороны водителя.



Ситуация на дороге усугубилась ещё и сломавшейся прямо на перекрёстке «Газелью».



В конце рабочей недели огромные пробки образовались сразу на двух крупных дорогах Ярославля.

