Модный фотограф Павел Белугин поделился профессиональными секретами

Его снимки были опубликованы в локальных французских и российских журналах «Foto and Video», WHATever, Invoice и в «Сosmopolitan» Russia. Он — модный фотограф, который знает все о том, как сделать удачный снимок, и какие ошибки мы совершаем, когда хотим сделать фото «как на обложку». Павел поделился секретами профессии с читателями 76.ru.



— В чем разница между Fashion съемкой и обычной фотопрогулкой? Что недопустимо в первом случае?



— Фотопрогулка подразумевает взять мыльницу, зарядить ее пленкой и ходить фотографировать своих друзей, себя, запечатлеть жизненные моменты. С опытом такое занятие отсеивается. Человек, которого ты снимаешь, ждет от тебя большего, чем просто фотопрогулка. Он смотрит на твоё портфолио и хочет примерно такие же красивые снимки, а на простой фотопрогулке ты не сделаешь этого.



— Почему?



— Потому что нет профессионального макияжа, не уложены волосы, стиль создан не стилистом, локации не студийные. Фотопрогулка — это по сути не изменение тебя, а отображение твоей естественности и природности. Fashion-съемка — это прежде всего работа большой команды, отработка референса (деталей, нюансов. — Прим.ред.), moodboard (тематический коллаж. — Прим.ред.), детально продуманных образов.



— Как правильно выбрать удачную позу для модной съемки? Есть какие-то, условно, три секрета удачного кадра? Например, все знают, что когда снимают сверху, лицо выглядит худее и выразительнее. Может, это лишь стереотип? И есть ли заранее провальные позы?



— Я на съемках даю опорную точку, и дальше процесс позирования идет своим чередом. У модели должна быть начальная, природная пластичность. Лучше дать понять модели, что она классная, потому что тогда модель будет чувствовать себя комфортно и уверенно на съемках. Провальные позы — это, к примеру, когда модели пытаются приложить палец к лицу, я называю эту позу «русско-народной», ломаные позы, как будто из журнала «Vogue», сведение локтей. Таких поз лучше избегать на съемках.



А вот насчет стереотипа… Всё зависит лишь от освещения, черный свет снизу сразу обещает скулы и тонкие черты лица.



— Ты снимаешь и обнаженных девушек. Что думаешь о съемке в стиле ню в России? Мы становимся все более патриархальной страной, и такие снимки осуждают, или люди у нас уже внутренне более свободны и легко решаются на такие фотосессии?



— Я вообще не снимаю ню, только обнаженку в контексте fashion. Не умею снимать девушек с точки зрения ню, где прослеживается невероятная чувственность, эмоциональность портрета. Если оголяется любая женская часть тела, то это непосредственно для fashion и для того, чтобы продать одежду. Даже когда на фотосессии съемка предполагала ню-расклад, то мне всегда хотелось накинуть на модель стильную деталь, дополнить образ либо массивным украшением, либо обувью. Ничего в мире красивее женского тела не придумано. В России востребована ню-фотография, но только качественных и профессиональных фотографов. Костяка профи и команд, у которых есть собственный стиль в этом жанре, не так много. Я вот знаю невероятно талантливого ню-фотографа девушку — Анну Шакину, ее работы заслуживают оваций. В фотографии в стиле ню мы рассматриваем не женское тело, а настроение, атмосферу кадра. Есть московский фотограф Дмитрий Чапала — у него идет огромный акцент на эмоции, на эстетику. Ты чувствуешь на его снимке динамику, эмоцию, ты хочешь копать глубже — а это уже искусство. Немецкий фотограф Хельмут Ньютон самый культовый и востребованный ню-фотограф в мире. Его фотографии — это маленький кинематограф, вложенный в снимок.



Прежде чем соглашаться на такого рода съемку, нужно тщательно изучить портфолио фотографа. Пообщайтесь с ним в интернете, познакомьтесь с ним в живую.



И совет тем, кто хочет снимать в стиле ню: забудьте о халяве, это самый трудный жанр.

Селфи с котом, которого зовут Тупак, Павел оценивает в миллион

— Как ты попал в фэшн-индустрию?



Мой путь как фотографа начался очень забавно, мне было 19 лет, я пришел в клуб «Air», и моя подруга там как раз делала фотоотчет на «Geometria», ну я молодой, инициативный, мне все интересно, увидел у нее большой фотоаппарат, попросил поснимать, посмотреть, как это все происходит, понять, что это за куча кнопок со всех сторон. Попросил ее настроить мне фотик и ворвался в ночную жизнь клуба, по итогу выполнил весь фотоотчет в тот вечер за нее. И мне это так понравилось, что я устроился в «night-портал» к Александру Дробжеву, в эти времена как раз начал активно развиваться ночной культ, и я окунулся в ночную репортажную клубную съемку. Чтобы купить себе свою первую камеру, я работал на ночных сменах в «Metro» и с первой зарплаты взял кредит на маму, это был кредит на мечту, и началась моя работа на ночных мероприятиях, затем пошли съемки друзей. Если бы в то время ко мне бы подошли и сказали: «Паш, нужно сфотографировать ложку, я бы мгновенно сказал: «Давай», я очень быстро загорался, я полностью погрузился в увлекательный мир фотографии. Вся осознанность и полное принятие того, что фотография — моя жизнь, я понял после «Moscow Fashion Week», эта поездка дала мне толчок окунуться и начать осваивать фотографию на профессиональном и грамотном уровне.

А этот снимок фотограф оценил в один рубль

— Как ты раскрутился?



— Секрет успеха, хоть я и дико не люблю слово успех — это фотографировать много и все, смотреть и читать, познавать мир, изучать работы людей, которые выше тебя в профессиональном плане, стараться уделять меньше внимания людям и съемкам, которые ниже тебя в этом деле, забыть про самоутверждение за счет низкокачественной продукции, про сравнение своих работ с такими произведениями. Нужно как можно больше и чаще общаться с людьми, которые задействованы в фэшн-индустрии — дизайнерами, стилистами, визажистами, парикмахерами, мониторить модные журналы, тренды, стараться разбираться в моде. Ну и я ходил, знакомился и сотрудничал с людьми в сфере фотографии, брался за любые фотосъемки, если это как-то способствовало моему развитию.



— Снимал ли ты звезд? Каких? Есть особенности работы с ними?



— Да был у меня интересный опыт работы с художником Никасом Сафроновым, мне посчастливилось некоторое время быть его личным фотографом, мы с ним ездили в боулинг даже. Я не знал, как общаться с такими людьми, я просто молчал и старался быть незаметным. Снимал французских танцоров Les Twins, когда они приезжали с мастер-классом в Ярославль, я на тот момент занимался коллажированием и подставлял их к разным объектам. На неделе моды снимал солистку группы «A-studio» Кети Топурию, рэп-исполнителя и художника Диму Бамбера по прозвищу «Sсhokk». Если заглянуть далеко в будущее и поддаться желанию помечтать, то очень бы хотел поработать с солистом группы «The Rolling Stone» Китом Ричардсоном, и не случись печальной трагедии с Риком Дженестом «Зомби-бой», то поработал бы с ним. С людьми из прошлого — с американским художником — Жан Мишель Баския, певицей Эми Уайнхаус. Они настолько фотогеничные и самобытные с точки зрения съемок, что я бы им сказал: «Ребята, я весь ваш, в любое время дня и ночи».



— Сейчас каждый, кто жмет кнопку «снять» даже на телефоне, считает себя фотографом. Соцсети полны фотографий. Но что отличает фотографа-любителя от фотографа-профессионала, художника?



— Фотограф-профессионал живет своим делом, посвящает своему ремеслу всего себя, депрессует, радуется, занимается самокритикой себя и других, постоянно стремится двигаться вперед. Свою квалификацию я повышаю различными мастер-классами, прослушкой интервью интересных фотографов, читаю книги о фотографии, даже когда работаю над заказами, на фоновом окне всегда звучит занимательная лекция. Насмотренность и начитанность в эпоху техногенности — лучший способ быть на высоте. Меня очень сильно вдохновляют печатные издания. Когда я был во Франции, то зашел в книжный магазин, и там был целый стенд с журналами со всего мира. Я там залип на целый час, ходил, листал, копал на самых дальних полках. Нашел журнал, который называется «Героин», где на обложке была девушка в респираторе, такие издания я даже не листаю, на интуитивном уровне на моей встроенной визуализации я сразу понимаю, что все — это то, что мне надо. Я привез домой огромную пачку журналов и спустил на них евро 150. Это все говорит о том, что любители не на таком уровне, они не будут искать возможности, средства для того, чтобы так самозабвенно отдаваться ремеслу.



— Раскрой идею и тайну фотографии, которая вошла в топ-100 лучших фотографий 2017 года по версии «35awards» в категории «Fashion\Glamour»?



У меня давно в голове засела одна идея — поснимать модель с закрытым лицом, инкогнито-девушку, у которой вместо лица одна чернота. И мне не хватало фактуры — дыма, что-то еще… Мне очень близка тема эстетики курения, и очень красиво выглядят курящие девушки. Я взял на съемки с собой балаклаву и vape, и мы начали экспериментировать… По итогу вышел бомбический кадр, и я стал отправлять фотографию в журналы.

