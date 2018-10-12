Владимир Слепцов

Экс-мэр Ярославля Владимир Слепцов уже развернул активную работу в Солнечногорске, куда он недавно уехал работать. С собой в подмосковный город бывший градоначальник увёз и отработанную схему работы в качестве градоначальника.

Так, первым делом Слепцов собрался заняться в Подмосковье ларьками и благоустройством.

— За неделю город должен быть приведён в порядок. Также постановил, что все торговые объекты должны быть приведены к единой архитектурной концепции. Все вывески, оформление, освещение примут соответствующий вид. Срок дан до Нового года, — сообщил о новых порядках в соцсетях Владимир Слепцов.

В комментариях подписчики поддерживают мэра. А кто-то жалеет, что он уехал из Ярославля. Тем временем исполняющий обязанности мэра в Ярославле Владимир Волков решил повторить опыт Слепцова и провёл первую пятничную планёрку: как это у него получилось.