Один из флигелей почти разрушен

Флигеля усадьбы Вахрамеева на улице Собинова теперь под защитой департамента охраны объектов культурного наследия. Им присвоен статус памятника культуры. В июле этого года собственник зданий пытался снести один из флигелей. Работы удалось остановить, но памятник сильно пострадал.



— Эти здания имеют историческую и архитектурную ценность. Они являлись частью домовладения ансамбля усадьбы Вахрамеева, которая отнесена к категории региональных памятников архитектуры. Собственник должен до конца года разработать проектную документацию и согласовать её с органом охраны памятников. Также он обязан до 31 октября следующего года произвести работы по восстановлению здания в установленном законом порядке, — рассказал директор департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев.



Собственнику дали год, чтобы восстановить памятник

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