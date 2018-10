ѕрипарковали шкафчик

—транную фотографию прислал подписчик группы «ѕодслушано в ярославле». Ќа —оветской площади у храма »льи ѕророка стоит старый полированный шкаф. Ќа нЄм красной краской написано: «шкаф дл€ каминг-аута». ярославцы удивл€ютс€, откуда он там вз€лс€. то-то предположил, что этот шкаф — вход в Ќарнию, кто-то винит во всЄм сатанистов, а кто-то посчитал это арт-объектом:



— ѕрекрасна€ инсталл€ци€, если можно это так назвать, получилась, — пишет подписчица группы «ѕодслушано в ярославле» ≈лизавета ћишенева.



Ўкаф целый день просто€л на —оветской площади

— ѕр€м как туалет бесплатный. Ёкологически из дерева, — пошутила ёли€ ƒжуль.



76.ru вы€снил, откуда вз€лась мебель посреди —оветской площади. ќказываетс€, сегодн€ €рославские Ћ√Ѕ“-активисты провели уличную акцию, приуроченную к ћеждународному дню каминг-аута.



— јкци€ была сделана, чтобы привлечь внимание общественности к этому €влению и показать Ћ√Ѕ“, люд€м и их близким, что ничего страшного в этом нет. аминг-аут — это право каждого человека за€вить о себе, и за это он не должен подвергатьс€ насилию и дискриминации, — рассказали активисты €рославского Ћ√Ѕ“» -движени€ « аллисто».



аминг-аут изначально с английского переводитс€ как «выход из шкафа»

аминг-аут — процесс открытого и добровольного признани€ человеком своей принадлежности к сексуальному или гендерному меньшинству, либо результат такого процесса. Ёто слово от английского Coming Out, изначально: Coming Out of the Closet — выход из шкафа («¬икипеди€»).



„етверо человек из ярославл€, мен€ющие свой пол, откровенно рассказали, как это происходит, чем приходитс€ жертвовать ради этого и почему они не могут остатьс€ в своем прежнем теле. ак живут трансгендеры в ярославле, читайте наш лонгрид.