Припарковали шкафчик

Странную фотографию прислал подписчик группы «Подслушано в Ярославле». На Советской площади у храма Ильи Пророка стоит старый полированный шкаф. На нём красной краской написано: «шкаф для каминг-аута». Ярославцы удивляются, откуда он там взялся. Кто-то предположил, что этот шкаф — вход в Нарнию, кто-то винит во всём сатанистов, а кто-то посчитал это арт-объектом:



— Прекрасная инсталляция, если можно это так назвать, получилась, — пишет подписчица группы «Подслушано в Ярославле» Елизавета Мишенева.



Шкаф целый день простоял на Советской площади

— Прям как туалет бесплатный. Экологически из дерева, — пошутила Юлия Джуль.



76.ru выяснил, откуда взялась мебель посреди Советской площади. Оказывается, сегодня ярославские ЛГБТ-активисты провели уличную акцию, приуроченную к Международному дню каминг-аута.



— Акция была сделана, чтобы привлечь внимание общественности к этому явлению и показать ЛГБТ, людям и их близким, что ничего страшного в этом нет. Каминг-аут — это право каждого человека заявить о себе, и за это он не должен подвергаться насилию и дискриминации, — рассказали активисты ярославского ЛГБТИК-движения «Каллисто».



Каминг-аут изначально с английского переводится как «выход из шкафа»

Каминг-аут — процесс открытого и добровольного признания человеком своей принадлежности к сексуальному или гендерному меньшинству, либо результат такого процесса. Это слово от английского Coming Out, изначально: Coming Out of the Closet — выход из шкафа («Википедия»).



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