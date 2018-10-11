Мужчины вышли на свободу в начале этого года

В Ярославской области судили двух молодых людей, которые угнали и подожгли легковушку. Произошло это в середине июня. Два друга 22 и 29 лет решили выпить. Распивали спиртные напитки прямо во дворе дома по улице 50 лет Комсомола в Переславле-Залесском. После им стало скучно. Мужчины, видимо, хотели продолжить веселиться в другом месте и решили угнать стоявшую в этом же дворе «жигули». Они сели в незапертое авто и уже запустили двигатель, но их заметил владелец авто, и молодые люди убежали.



Спустя час они уже были во дворе у Берендеевского переулка. Мужчины покусились уже на ВАЗ-2112, в котором сидел водитель. Они подошли к мужчине и спросили закурить. У того не оказалось сигарет. Тогда молодые люди достали нож и стали требовать у него денег на сигареты. Водитель испугался угроз и убежал, оставив ключи в замке зажигания. Два друга обрадовались, что план сработал, сели в машину и уехали. Но по пути машина заглохла.



Тогда одному из них пришла в голову идея: поджечь машину, чтобы скрыть следы преступления. Они засунули тряпку в бензобак машины и подожгли её. Легковушка полностью сгорела.



— 22-летнему подсудимому за то, что он явился с повинной и у него есть психическое заболевание, назначено 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Второму подсудимому, который также явился с повинной, назначено наказание в виде 5 лет 2 месяцев лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Оба мужчины ранее были судимы и вышли из тюрьмы в начале этого года, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.



А в Ярославле поймали поджигателя машин. Он и двух слов связать не смог.