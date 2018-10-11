Владимир Волков ответил на вопросы телеведущей Юлии Тихомировой

И.о. мэра Ярославля Владимир Волков принял участие в программе «Точка зрения» на «Городском телеканале». Он рассказал, что город к зиме практически готов. Помимо старта отопительного сезона градоначальник сообщил, насколько к уборке города готова снегоуборочная техника.



— С этим дела обстоят стабильно, всё в рабочем режиме, — рассказал в беседе с телеведущей Владимир Волков. — Были проведены конкурсные процедуры, определены подрядчики. Буквально на днях я выйду на наши муниципальные предприятия, которые занимаются уборкой города в данный момент, и проверю подготовку техники к зимнему периоду. Но никаких опасений и переживаний по этому поводу нет.



— Как вам в Ярославле? Какие задачи сейчас в приоритете?



— Ярославль очень красивый и очень интересный город. Хочется узнать всё и сразу. По утрам перед работой получается час-полтора походить ногами, пока знакомлюсь больше с центром. На этой неделе объехали три района — Дзержинский и Фрунзенский с Красноперекопским. С главами обошли территорию, вместе посмотрели те программы, которые выполняются по программе «Решаем вместе» и проблемные участки, на которые особенно нужно обратить внимание.



О чём ещё говорил и.о. мэра Ярославля Владимир Волков — в видеоинтервью.

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Справка 76.ru



Владимир Волков родился в 1975 году в подмосковных Люберцах в семье энергетика и воспитательницы. В 90-м году после школы поступил в ПТУ, а после устроился работать по специальности — технологом на советско-греческое предприятие «Совмехкастория». В 1997 открыл собственное предприятие в сфере обслуживания, а уже в начале нулевых был руководителем целого ряда фирм. С 2006-го по 2011-й учился в педуниверситете на юриста. С 2009 был депутатом люберецкого городского совета. После его политическая карьера пошла в гору — был главой посёлка Красково в Люберецком районе, мэром Переславля-Залесского, и теперь перешёл на работу в мэрию Ярославля.



Волков задекларировал, что в прошлом году он заработал 14,8 миллиона рублей, плюс к этому доход его жены составил 15 миллионов. Слепцов за это же время заработал лишь 1,86 миллиона рублей. Также в декларации у Волкова указано, что у него в собственности есть два крупных земельных участка на 1800 и 1375 квадратных метров, земельный участок на 155 квадратных метров, два жилых дома и две квартиры. Воспитывает трёх дочерей и сына.

