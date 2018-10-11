Жена рыбинского космонавта, не улетевшего сегодня в космос, рассказала, чем теперь он займётся
76.ru удалось связаться с супругой рыбинского космонавта Алексея Овчинина, который сегодня не улетел в космос из-за аварии во время запуска корабля «Союз». С космодрома Байконур он стартовал в 11:40 по московскому времени, на борту также находился американский астронавт Ник Хейг. Во время взлёта отказал двигатель на ракете-носителе, после чего космонавты совершили аварийную посадку в Казахстане.
Рыбинец уже вышел на связь с семьёй.
— У них все хорошо. Вечером прилетят в Москву. Потом Алексей поедет домой, — рассказала 76.ru супруга космонавта Светлана Овчинина.
Подробности о происшествии читайте в нашей хронике.