Спустя 38 лет фильм снова покажут в кинотеатре

В конце октября в Ярославле покажут отреставрированную версию знаменитого фильма кинорежиссёра Андрея Тарковского «Сталкер». Одновременно показы будут и в других российских городах. Ярославцы увидят фантастический фильм на большом экране кинотеатра «Нефть» 31 октября. Сеанс начнётся в 20:30.



— Показ будет единственным: мы не уверены, что длительный прокат пусть и культового фильма способен собирать в Ярославле залы. Выросло уже несколько поколений зрителей, которые хоть и слышали, но, скорее всего, не видели «Сталкера» Тарковского, тем более точно не видели его на большом экране. Мы за просвещение зрителя — всегда были и будем, — рассказал директор киноклуба Андрей Алексеев.

Фильм снят по мотивам романа Аркадия и Бориса Стругацких «Пикник на обочине». Впервые зрители увидели «Сталкера» в 1980 году. Спустя 38 лет фильм вновь решили показать на большом экране, но уже в цифровом качестве.



Действие происходит в вымышленном времени и пространстве. У героев нет имён — только прозвища. Некий Профессор и молодой Писатель отправляются на поиски тайной комнаты, которая, по слухам, может исполнить любое желание. А помогает им бывший зэк Сталкер, который знает «запретные» места Зоны и где находится эта комната.



На той неделе в киноклуб «Нефть» приезжал известный музыкальный критик Артемий Троицкий. Корреспондент 76.ru поговорила с ним о современных исполнителях, матерных словах в песнях и о том, что бы вообще такого послушать.