Поющий хирург из Ярославля возглавил департамент здравоохранения в Иваново

Заместитель главного врача железнодорожной больницы Ярославля, хирург Михаил Сим возглавит департамент здравоохранения Ивановской области. Об этом стало известно сегодня, когда новый губернатор региона вступил в должность и сразу же назвал новую команду, которая будет с ним работать.

Ярославский врач Михаил Сим известен не только своей талантливой работой хирургом, но и концертами, которые он устраивал в своём амплуа певца. Михаил Сим собирал многотысячные залы, исполняя лирические композиции, нередко он выступал под аккомпанемент оркестра.

Ярославец Михаил Сим возглавит здравоохранение в Ивановской области

Доктора уже поздравляют коллеги.

— Уважаемый Михаил Илларионович! Поздравляем Вас с назначением на должность директора департамента здравоохранения Ивановской области. И это не случайно! Вы имеете богатый практический, профессиональный опыт, начиная с рядового хирурга в непростой, не самой оснащенной, больнице № 9 до зам. главного врача больницы РЖД, приближающейся к мировым стандартам. Проблемы здравоохранения знаете изнутри, включая опыт преподавательской и научно-исследовательской деятельности, — написала замначальника управления в университете имени Демидова Людмила Воронова.

Михаил Сим помимо врачебной работы уже 16 лет выступает как певец. Он пел также во Франции и Финляндии, завоёвывал награды конкурсов разных уровней. Выступает в основном с песнями 70–80-х годов советского периода.