Собаку вытаскивали в кромешной темноте

Вчера около девяти часов вечера в Заволжском районе Ярославля собака упала в канализационный колодец. Хозяин гулял со своим четвероногим питомцем. Внезапно пёс провалился в открытый люк. Мужчина пытался сам вытащить пса, но у него ничего не получилось. Испугавшись, что друг может утонуть, он вызвал спасателей из Центра гражданской защиты.



— Так как глубина люка была более двух метров, самостоятельно вызволить собаку мужчина не смог. Один из спасателей спустился вниз. Он обвязал скулящего пса специальной «косынкой», и с помощью веревки животное достали из ямы, — рассказали в пресс-службе Центра гражданской защиты.



Спасатели быстро справились со своей задачей, несмотря на то, что на улице было темно и пёс был тяжёлым. Сейчас с собакой все хорошо. Как только её вытащили из ямы, она побежала к своему хозяину.



В Ярославле домашняя собака заболела бешенством. Специалисты осмотрели всех животных в доме, в котором жил пёс. Где обнаружили опасный вирус.