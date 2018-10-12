В этом году приставы возбудили 424 уголовных дела

У судебных приставов работа нелёгкая, ведь никто не хочет расставаться с деньгами. Даже папы, которые живут отдельно от своих детей. Алиментщики — главная беда. Ярославский судебный пристав Рашид Разыханов рассказал, как приставы ловят злостных неплательщиков и ответил на животрепещущий вопрос: смог ли вернуть себе ночной клуб известный бизнесмен Владимир Голубев.

— Самая большая головная боль для судебных приставов — это алиментщики? Почему их так сложно поймать и заставить заплатить деньги?



— Основная сложность в том, что большинство должников не имеют официального места работы или скрывают его от судебного пристава. Установить реальный доход должника для удержания алиментов бывает непросто. Есть и такие, кто принципиально не хочет трудиться и платить алименты. Проблемы взыскания алиментов постоянно анализируются, и находятся способы их решения. Например, приставы привлекают к работе с неплательщиками алиментов батюшек. Они разговаривают с должниками и объясняют, почему нужно платить алименты. Одна из самых действенных мер — ограничение на выезд за пределы России. За восемь месяцев 2018 года эта мера применялась судебными приставами более 7000 раз. В результате в счет погашения задолженности по алиментам было взыскано более одного миллиона рублей. Ещё одна действенная мера — возбуждение уголовных дел в отношении алиментщиков. В этом году мы возбудили 424 уголовных дела.



За восемь месяцев 2018 года было более 15 тысяч должников по алиментам. На данный момент четыре тысячи человек заплатили алименты. Ещё 4,3 тысячи служба нашла и направила на их места работы исполнительные документы на удержание зарплаты.

— Как часто среди должников оказываются обеспеченные люди?



— В большинстве случаев лица, уклоняющиеся от уплаты алиментов, ведут асоциальный образ жизни, злоупотребляют спиртным, не имеют постоянного места жительства, перебиваются случайными заработками. Но бывают и такие случаи, когда обеспеченные люди не платят алименты. Например, мужчина более шести месяцев не платил деньги на ребёнка. В отношении него возбудили уголовное дело. Прямо перед судебным заседанием мужчина заплатил весь долг — 400 тысяч рублей. Или, например, другой отец долгое время не платил алименты. При этом официально он нигде не работал. Его привлекли к административной ответственности и назначили 80 часов обязательных работ. После отработки мужчина приехал к приставам и заплатил долг — 92 тысячи рублей.



— За какой срок до выезда за границу нужно оплатить долги? И каков предел долга, после которого уже не выпустят из страны?



— Здесь всё зависит от характера долга. Например, по алиментам или возмещению морального и материального вреда за преступления этот порог — 10 тысяч рублей. Если это штрафы ГИБДД — 30 тысяч рублей. Лучше не менее чем за неделю до выезда узнавать о наличии или отсутствии долгов.



— А что делать с ошибками судебных приставов? Когда они дважды начисляют налог на одно и то же имущество? Или вот ситуация: женщине перечислили чужие алименты. Теперь, спустя два года, требуют вернуть. Как поступать в такой ситуации?



— Вернуть алиментные выплаты можно через суд, а в определенных случаях даже без судебного разбирательства. Для этого в законе предусмотрены определенные веские основания, например, вынесение судом решения на основании ложных документов и сведений, заключение алиментного соглашения под принуждением, оспаривание отцовства или счетная ошибка. Каждый случай индивидуален, если в одной ситуации закон на стороне приставов, то в другом случае результат будет не в пользу судебного пристава. Так, например, не подлежат возврату зарплата, пенсии, пособия, стипендия, возмещения вреда, алименты при отсутствии недобросовестности с его стороны и счётной ошибки. Или, например, если человек, которому перечислили деньги, докажет, что лицо, требующее их возврата, пожертвовало их на благотворительность.



— Расскажите, пожалуйста, как сейчас обстоят дела с ночным клубом «Мёд»? Все помнят, что за долги его владельца бизнесмена Владимира Голубева приставы арестовали сам клуб и имущество.



— Судебные приставы накладывали арест на грузопассажирский причальный понтон. Имущество находилось в залоге у кредитной организации. После чего его выставили на торги. Общая стоимость имущества — 144 миллиона 421 тысяча рублей. Торги не состоялись дважды из-за отсутствия заявок на участие в аукционе. Вскоре после этого владелец клуба объявил себя банкротом, в связи с чем арест с имущества снят.

