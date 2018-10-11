Женщину искали по всей России

Судебные приставы поймали ярославну, которая не платила алименты более трех лет. За это время накопилась кругленькая сумма — 500 тысяч рублей. Иск написал кто-то из родственников женщины. Но найти её оказалось не так-то просто: ярославна уехала из родного города, у неё нет прописки, и она нигде не работает. Женщину объявили в федеральный розыск и в скором времени нашли. Сейчас она живет в Крымске вместе с новым ухажёром.



— Приставы вышли на связь с мужчиной. Он согласился помочь, но попросил выслать деньги на билет до Ярославля, так как у самого этой суммы нет. В Ростове-на-Дону женщину сняли с поезда и отвезли в Ярославль, — рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.



Молодая женщина избежала уголовной ответственности, так как у неё поздний срок беременности. Пока суд назначил ей штраф в 10 тысяч рублей. Полмиллиона ей всё же придётся выплатить.



Ребёнок же живёт с родственниками и не общается с мамой.



Грустно, когда родители забывают про своих детей. Ещё обиднее, когда начинают их делить. В Ярославской области разыгралась семейная драма: молодые мама и папа никак не могли поделить шестилетнего сынишку.