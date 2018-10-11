Новый градоначальник ждёт в гости

Исполняющий обязанности мэра Ярославля Владимир Волков готов выслушать все ваши проблемы. Уже в октябре он проведёт личный приём для жителей города.

Правда, попасть к нему можно будет только в один день — вторник, 30 октября, с 15:00 до 18:00. Для этого необходимо прийти в администрацию по адресу: улица Андропова, 6, кабинет 144.

Кстати, новый градоначальник уже начал наводить свои порядки в Ярославле.