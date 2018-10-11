Ярославцы смогут лично рассказать обо всех своих проблемах новому градоначальнику
11 октября 2018 11:31
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Исполняющий обязанности мэра Ярославля Владимир Волков готов выслушать все ваши проблемы. Уже в октябре он проведёт личный приём для жителей города.
Правда, попасть к нему можно будет только в один день — вторник, 30 октября, с 15:00 до 18:00. Для этого необходимо прийти в администрацию по адресу: улица Андропова, 6, кабинет 144.
Кстати, новый градоначальник уже начал наводить свои порядки в Ярославле.
Фото: Владимир Волков / facebook.com
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